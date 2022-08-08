疫情．最新｜單日確診宗數料未到頂　Omicron BA.5或成主流病毒株

消費券第二階段首期2,000元昨日凌晨（7日）起派發，在市民準備外出加碼消費之時，香港受到新冠肺炎及瘧疾夾擊。新冠病找方面，本港昨日新增4,272宗確診，再多5人死亡。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Omicron變異病毒株分支BA.5未來有可能成為主流，幸其致病情嚴重比率不高，現時的疫苗仍然有效應對預防重病及降低死亡風險。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」至8月6日的最新數字為1.12，代表每名患者仍會傳給多於1人，因此確診人數未明顯減少。（港大醫學院網頁圖片)

▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼8月6日 不同商戶提前展示電子消費券優惠吸客▼



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▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



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▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



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▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月7日 「全民運動日2022」，李家超示範打拳▼

