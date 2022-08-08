疫情．最新｜單日確診宗數料未到頂 Omicron BA.5或成主流病毒株
撰文：黃偉倫 馬煒傑 王潔恩 孔繁栩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃煦緻 江麗盈 曾鳳婷 麥鍵瀧 鄧宇詩 蕭博禧
出版：更新：
消費券第二階段首期2,000元昨日凌晨（7日）起派發，在市民準備外出加碼消費之時，香港受到新冠肺炎及瘧疾夾擊。新冠病找方面，本港昨日新增4,272宗確診，再多5人死亡。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Omicron變異病毒株分支BA.5未來有可能成為主流，幸其致病情嚴重比率不高，現時的疫苗仍然有效應對預防重病及降低死亡風險。
昨日疫情總覽：
▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼
+16
▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼
+8
▼第二期$5000消費券Q&A▼
+2
▼8月6日 不同商戶提前展示電子消費券優惠吸客▼
+7
▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼
+9
▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼
+8
▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼
+5
消費券｜餐飲酒吧業生意上升料曇花一現 黃家和︰報復式消費不再消費券｜18歲青年獲「補發」 用盡3000元加動用儲備買電腦配件消費券｜有人首天用盡2000元買Switch 奢侈品商戶指消費慾遜上次消費券｜酒樓人流旺 茶客怨首批派發金額「縮水」打擊消費意慾陳茂波：第二階段消費券今發放 即日注入130億元消費力消費券︱636萬人受惠總額300億 陳茂波：即日注入130億元消費力消費券︱八達通領券凌晨拍機嘟錢 市民無意大額消費：搭車都用完
馬會13員工出席懷緬停業投注站聚會後確診 連累6間投注站關閉疫情｜增4274宗 BA.4/5個案佔一成 張竹君：或成主要病毒株物流署署長陳嘉信快測呈陽性 正接受隔離 周四仍有上班許樹昌：倘BA.5成主流疫情或推向「小高峰」 相信遲早要打多針澳門氹仔麵包店外勞核酸檢測陰性返珠海確診 全城今明快測各一次澳門氹仔麵包店員工於珠海檢測陽性 當局圍封住所
▼8月1日起強制檢測公告▼
+52
強制檢測｜增56處 又有紅磡海濱南岸 另涉映灣園、德福花園等確診大廈｜增2403幢 涉陽明山莊、淺水灣嘉麟閣、跑馬地禮頓山置富花園、麗晶花園等至少24大廈污水陽性 5區派28.5萬套快測包瘧疾︱環境局長謝展寰視察食環署防蚊措施 呼籲市民防患未然瘧疾︱58名患者留醫需先入隔離病房 醫管局指有「雙料」感染者
▼8月7日 「全民運動日2022」，李家超示範打拳▼
+8