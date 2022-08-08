直播｜8.12起採「3+4」方案　家居監察期可外出但不可堂食

撰文：黃偉倫 馬煒傑 王潔恩 孔繁栩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃煦緻 江麗盈 曾鳳婷 麥鍵瀧 鄧宇詩 蕭博禧
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政府放風多時為通關做好準備的紅黃碼措施，一度被指未解決技術問題，致上周未能公布。特首辦今早通知傳媒，上午10時半到政府總部採訪行政長官李家超主持的「應對疫情指導及協調組」記者會，預料將交代紅黃碼措施，以及縮短酒店檢疫日數。

新冠疫情方面，本港昨日新增4,272宗確診，再多5人死亡。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Omicron變異病毒株分支BA.5未來有可能成為主流，幸其致病情嚴重比率不高，現時的疫苗仍然有效應對預防重病及降低死亡風險。

昨日疫情總覽：

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【10:30】李家超表示，檢疫措施會在8月12日有新安排，變成3天酒店檢疫及4天家居監察。

在4天家居監察期間，檢疫人士可以外出但不能進入疫苗通行證有主要審核的表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等，外出時不能參與除下口罩活動，亦要每天做快測，每天都呈陰性結果就可乘坐公共交通工具上班，並進入百貨公司、街市等。

他又指，「3+4」檢疫期間，會有核酸檢測要求，確診者會獲發紅碼，禁止離開隔離地點，非確診人士會獲發黃碼，會管控醫學監測活動，即上述提及可進入及受限活動。紅黃碼會在完成規限後，會自動變成藍碼，紅黃藍碼會在安心出行上展示。

【08:45】政府預告，行政長官李家超今日（8日）上午10:30將於政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會。預料交代紅黃碼措施，以及縮短酒店檢疫期。

醫務衞生局局長盧寵茂教授、創新科技及工業局局長孫東教授、醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢和副政府資訊科技總監黃志光亦會出席。

港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」至8月6日的最新數字為1.12，代表每名患者仍會傳給多於1人，因此確診人數未明顯減少。（港大醫學院網頁圖片)

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