校長倡小學接種率九成可考慮全日面授　學校聘請老師有困難

教育局早前宣布，全港學校在2022/23學年暫時維持半天面授課堂，如中學達接種疫苗要求可回復全日面授課，小學及幼稚園仍只可安排半天課。而師生仍須每天進行快測。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（8日）在電台節目指，小學安排半天課是預期之內。不過，他認為，若小學達到九成接種率，可研究考慮恢復全日面授課，因下午的課堂較多著重全人發展，長期暫停會對學生有另類影響。

張勇邦亦指，不少學校正面對招聘難的情況，基於移民、老師轉職、轉校等因素，若要聘請適合老師，均較往年困難。



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張勇邦指出，現時每日確診數字已升到4,000至5,000宗，故認為安排半天課是安全做法，但建議若小學達到九成接種率，可考慮恢復全日面授課。

返半天課影響學生全人發展

他解釋，轉為半天課後，大部份學校的課堂以教授學科為主。不過，參考以往全日課，校方會透過午息、下午堂等，提供成長課、德育集會、國民或國安教育等，並較多在下午安排，但現時壓縮成半天課後，這些全人發展活動或被逼變成網課，甚至刪除。

張又認為，應提供接種疫苗的誘因，例如打齊針的學生，除非有病徵，否則可考慮未必每日需要做快速測試。

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張勇邦亦指，不少學校正面對招聘難的情況，例如需要基準試的英文科，以及視藝科、音樂科、體育科等專科，基於移民等因素，若要聘請適合老師，均較往年困難，即使老師留在香港，亦同樣面對轉職、轉校等情況，「大部份學校都面對不同程度的困難。」

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