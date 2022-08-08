學生增692宗確診 張祝珊英文中學3學生確診 慈幼學校有校巴爆疫
撰文：黃煦緻
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本港疫情持續，今日（8日）新增4,040宗個案。8間院舍出現個案，另有學校新增692宗呈報個案，其中11間學校需要停課，涉及港島區傳統名校張祝珊英文中學，3B班共28名學生，其中三名學生確診，需要停課一周。
另外，慈幼學校出現校巴爆疫，4號校巴共有45名學生乘搭，當中4名學生確診，而3號校巴曾有52名學生乘搭，包括4號校巴的45名學生；2A班有4名學生染疫，其中2人曾乘搭校巴，其餘2人則沒乘搭校巴。暫時沒有教職員受感染，現時曾乘搭3號、4號校巴及2A班的學生需停課一周。
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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日學校新增692宗呈報個案，涉402間學校，分別來自90間幼稚園或幼兒中心、183間小學、117間中學及12間特殊學校，包括541名學生及151名教職員。其中255間學校在過去七日有兩宗或以上個案，有11間學校需要停課一周，詳情看下表：
另外，當局亦接獲八間老人院及三宗殘疾院舍呈報個案。
八間老人院包括：
1. 救世軍隆亨長者之家，一名院友確診，一名院友需檢疫
2. 香海正覺蓮社佛教寶靜安老院，有一名工作人員確診，有11名院友需檢疫
3. 東華三院朱壽祥護養院，有一名院友確診，有五名院友需檢疫
4. 基督教香港信義會恩頤居，有一名工作人員確診，有兩名院友需檢疫
5. 松悅園耆逸護養院暨日間護理中心，兩位工作人員中，四名工作人員及三名院友需檢疫
6. 耆康會白普理護理安老院，有一名工作人員確診，有兩名院友需檢疫
7. 港泰竹園護老院有限公司，有一名院友確診，有七名院友需檢疫
8. 祟明護老之家，兩院友確診，10名院友需檢疫
三間殘疾院舍包括：
1. 鄰里輔導會順天宿舍，一院友確診，四名院友需檢疫
2. 東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍，有一名工作人員確診，三名院友需檢疫
3. 匡智粉嶺中學復康中心，有一名工作人員確診，一名院友需檢疫
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