出生率下降加本地升學意願低　自資院校學位現供過於求現象

MWYO青年辦公室今日（8日）發表《自資院校在學生減少下的出路》研究報告，當中發現出生率低以致學生減少，基本預測中六學生人數在未來三年徘徊在4.2萬至4.5萬的低水平，而專上院校提供的自資副學位一直供過於求，收生問題日趨嚴重。



MWYO建議應放寬自資院校取錄非本地學生的限制，進一步開拓生源，以及增加對銜接學士學位課程的資助，以提升副學位的吸引力，同時亦可進一步擴大及恆常化「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」。



▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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中學文憑試於上月放榜，今年的考生人數約5萬人，創歷年新低，而專上院校提供約6.2萬個學額，較考生人數多出一萬多個學額，令專上院校收生競爭更加激烈。由2012年第一屆中學文憑試至2021/22學年，專上院校提供的自資副學位一直供過於求，收生問題日趨嚴重。

24間自資院校只有7間的收生人數達到預期

MWYO青年辦公室就相關問題進行研究，並於今天（8日）發表《自資院校在學生減少下的出路》研究報告。當中發現根據教育局數據，在2021/22學年有提供自資副學位和第一年級學士學位課程的院校當中，大部分的實際收生人數未達預期，24間院校當中只有7間的收生人數達到預期，有11間的實際收生人數更落後於預計收生人數約兩成或以上（介乎19.4%至91.4%）。

研究預測未來三年的中六學生流失率比2021/22學年微升，而中六學生人數在2022/23學年下降至少約4.2萬，在2024/25學年才回升至逾4.5萬，仍低於2019/20學年數字。在悲觀預測下，未來三年的中六學生流失率比2021/22學年急增而未有緩和跡象。中六學生人數在2022/23學年減少至約4.1萬，而在2024/25學年稍有回升至逾4.4萬。

中六學生升讀本地副學位比例一直下降 海外升學意欲更大

MWYO又根據教育局每年出版的《中六學生出路統計調查報告書》，分析中六畢業生的升學出路數據。升讀本地副學位的中六畢業生，比例一直下降，由2013年的39.9%下降至2021年的28.7%。如果跌勢持續，MWYO估計修讀本地副學位的人數在四年內持續在較低的水平，由2022年的逾1.1萬人減少至2025年的約1萬人。此外，選擇到非本地院校升學的中六畢業生在2019年前一直維持在一成左右的水平，但在2020和2021年驟升至超過14%。MWYO推算非本地院校升學的畢業生比例和人數將持續上升，由2022年的約6,600人升至2025年逾8,000人，令本地收生來源減少，為本地院校整體收生造成更多壓力，特別是自資副學位。

非本地學生人數因疫情下跌 或致自資院校出現經營困難

自資院校的收生明顯受學生人數減少而影響。教育局2020/21學年的數據中有九所實際收生人數偏離預計收生人數多於20%的院校當中，大部分均有開辦「商業及管理」、「社會科學」、「服務」和「語言」相關課程，而且個別院校的收生人數在六人或以下。MWYO推測開辦這些課程的成本較低，故有較大動機開辦；另外可能這些科目過往較受學生歡迎，但近年學生因人數減少而有更多選擇，故他們對這些課程的反應轉趨冷淡。

招收非本地學生方面，截至2019/20學年，招收的非本地學生越來越多，到該年高峰超過二千人，但到了2020/21學年非本地生人數驟降，估計是受疫情影響，減低內地和其他地區的學生來港升學的意欲。而自資院校的主要收入來源是學費，收生不足會出現經營困難和停辦的危機。

MWYO調查員陳朗軒表示自資教育市場出現飽和，甚至供過於求的情況。（馬煒傑攝/資料圖片）

建議放寬自資院校取錄非本地學生的限制

MWYO青年辦公室研究員陳朗軒表示，自資教育界別市場出現飽和，甚至供過於求的情況，不利專上教育的持續發展。有見及此，MWYO支持政府最近建議修訂《專上學院條例》中的數項建議，包括將所有自資院校，納入《專上學院條例》的統一規管框架、更新院校註冊的條件等；另外，亦建議放寬自資院校取錄非本地學生的限制，進一步開拓生源，以及增加對銜接學士學位課程的資助，以提升副學位的吸引力，同時亦可進一步擴大及恆常化「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，亦鼓勵院校在開設新課程時兼顧香港和大灣區市場需求，吸引更多非本地學生就讀。而兩地的院校也可共同舉辦更多交流活動和實習計劃。