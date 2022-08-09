疫情．8.9︱43處納強制檢測　涉太安樓、和富中心、海逸豪園等

本地確診個案回落至三字頭，本港今日（9日）本地確診個案3783宗，輸入個案262宗，總數4045宗。今日累計1546名確診病人在公院留醫，新增195宗入院個案，27人危殆，21人嚴重，新增3人死亡。學校呈報個案401宗，8間學校有班級要停課。



政府昨日（8日）正式公布縮減抵港人士檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居健康監察，期間他們的安心出行二維碼會轉為「黃碼」，可以外出，但不能進入表列所等涉及除口罩的活動，例如堂食等，不過可乘搭公共交通工具、上班及返學等。本地及輸入個案碼診者，他們的二維碼一律會轉為紅色，以防有人違規離開隔離地點後到食肆等可除口罩地方播毒。



新冠疫情方面，本港昨日（8日）新增4,040宗確診，再多7人死亡，一名20個月大女嬰一度留院兒童深切治療部PICU，並出現嘶哮症，經治療後已由情況嚴重轉為穩定。



昨日疫情總覽：



▼8月9日強制檢測公告▼



+ 3

【23:16】衞生署今晚（9日）更新確診大廈名單資料庫，共有10,785幢上榜，2,207幢為新增大廈。18區當中以沙田區新增218幢最多，其次元朗區新增213幢大廈，而觀塘區則新增207幢。

今日的新上幢大廈當中亦包括不少豪宅，例如中西區的寶翠園6座、帝后華庭3座，以及沙田區的嵐岸5座、帝堡城7座、御龍山2、5與10座等。

【21:50】醫務衞生局公布強制檢測公告，有43處上榜。其中39幢大廈及一間院舍因有居民或訪客確診而納入名單，當中大部份屬公屋或居屋，私樓有柴灣新翠花園3座、西灣河筲箕灣道57-87號太安樓、北角和富中心9座、北角維多利中心3座、觀塘月華街40號萬福大廈、牛頭角淘大花園B座、牛頭角淘大花園L座、紅磡海逸豪園19座、長沙灣通州街500號星匯居1座、大角咀港灣豪庭3座、將軍澳慧安園1座、大圍恒峰花園1座、粉嶺欣翠花園2座、粉嶺花都廣場2座、深井碧堤半島9座、屯門寶怡花園3座。

荃灣梨木樹二邨4座、天水圍俊宏軒4座及5座，則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

人何人在8月3日至9日曾在有關大廈身處超過兩小時，或在8月1日至9日身處鑽石山志蓮日間護理中心超過一小時，均須於明日或後日（10日或11日）進行核酸檢測。

+ 4

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



+ 3

【17:55】政府宣佈周五起採取「3+4」檢疫方案，持有「黃碼」的學生及教職員可以進入學校返工返學，教育局局長蔡若蓮今日（9日）表示，持有「黃碼」的師學生雖然可以上學，但強調必須向學校申報。

【16:59】疫情持續，政府今日（9日）公布，深水埗、荃灣及北區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及深水埗匯璽、匯璽II、匯璽III、以及荃灣綠楊新邨、寶雲滙及朗逸峯、北區清河邨等，會向受影響的居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包。

+ 3

【16:55】張竹君表示，目前在酒店檢疫人士，其實是在星期五才實行住滿3日可離開，目前這段時間已住滿3日，會有序安排他們離開。她指，酒店檢疫中的旅客會有序離開酒店，當然要完成3日隔離及檢測，但無詳細數字。昨晚凌晨12點確診人士已有紅碼，但暫無數字：

【16:53】建議以下8 間有班級要停課一周：

1)深水埗聖方濟愛德小學：3C班有3學生染疫

2)黃大仙嗇色園主辦可立小學：6D班4學生確診。昨日3人染疫時已停課，今日再多一位學生確診

3)東涌天主教學校：4A班有3學生染疫

4)元朗激活幼稚園：4D班有3學生確診

5)九龍塘羅福道國際英文幼稚園：LOWER C PM班有2學生確診

6)聖公會慈光堂聖匠幼稚園(觀塘)：高信班有2學生及2老師染疫

7)大埔舊墟公立學校(寶瑚道)：5B班有3學生染疫

8)才俊學校(沙田、特殊學校)：P5班有19名學生其中2學生確診

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（9日）本地確診個案3783宗，輸入個案262宗，總數4045宗。新增3人死亡。學校呈報個案401宗，8間學校有班級要停課。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，本港今日（9日）累計1546名確診病人在公院留醫，新增195宗入院個案，27人危殆，21人嚴重，新增3人死亡。其中一名死者為90歲老翁，本身有糖尿病、血壓高，8月5日被家人發現昏迷，送急症室已無心生命表徵，會轉去死因庭深入調查，暫時資料理解，8月2日死者曾做快測陽性並已呈報，但有無求醫暫時無其他資料。

【14:36】政府公布縮減店檢疫期變成「3＋4」及推出紅黃碼措施，所有海外及台灣抵港人士會獲發「黃碼」，所有確診者則獲發「紅碼」。已有資訊科技業界擔心，因新制度下安心出行程式及各類處所使用的驗證二維碼掃描器均須更新，連接網絡，並將資料上載至政府雲端作比對，擔心系統未必能負荷。



油麻地一帶數間餐廳負責人均表示，更新後的掃描器運作如常，對生意無造成影響；也有食客指出，打開安心出行程式所需時間並無明顯變長，進入場所前反掃二維碼也毋須等候。

+ 5

【11:20】政府在本周五（12日）起，將酒店檢疫期縮減至3日，隨後可4日醫學監察，已預訂7天檢疫酒店房間的抵港人士不需更改預訂。 旅遊業促進會總幹事崔定邦今日（9日）在電台節目中指，業界絕對歡迎有關安排，因早前檢疫期太長，而且檢疫房間供求緊張，故難以啟動出境旅遊。他預料日後檢疫房間將倍增，9至11月的房間會有足夠供應。他相信，新安排主要受惠商務旅客，但未必吸引到旅客訪港，估計對刺激港人出遊意欲有少許幫助。

【11:20】港府將實施「3+4」海外人士檢疫安排，由7日酒店檢疫改為3日。金融發展局主席李律仁今日（9日）在電台節目中指，業界對此感到高興，形容是近期對金融界的「大消息」，不少金融界人士打算重新到周邊地方招商引資、見客等，長遠希望可以更寬鬆。

【11:04】懲教署表示，因應政府公布在「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」，以識別有較高新冠病毒病傳染風險的人士，今日（9日）起，被區分為「紅碼」及「黃碼」的人士不能進入懲教院所進行探訪。

【10:50】為配合最新「紅黃碼」疫苗通行證安排，安心出行應用程式將更新至新版本。副政府資訊科技總監黃志光今日在電台節目中指，系統對比資料時，會將部份人名、證件號碼遮蓋，之後會再加密，即等同「亂碼」，而有關人士過了醫學監測期後，便會自動轉藍碼，系統將不會再對比資料，故不存在有個人私隱風險。



他又指，需要主動查核疫苗通行證的處所，今周內可盡快更新二維碼掃瞄器的最新版本，當局會提供兩周的過渡期。在過渡期間，處所可透過目測，了解進場人士是否獲紅碼或黃碼。

【10:08】政府宣布實施「紅黃碼」疫苗通行證安排，同於由本周五（12日）起，從海外或台灣由機場抵港人士的7日酒店檢疫安排，改為3日酒店檢疫以及4日醫學監察。醫務衞生局局長盧寵茂今日在電台節目中指，新方案連同4日醫學檢測，再配合紅黃碼、核酸檢測，有信心可防止病毒在社區傳播風險。根據政府估算，輸入個案不會令整體社區確診數字有明顯改變，初步預計放寬措施後，不會為社區帶來大大風險。盧承認，目前獲豁免使用安心出行的人士，未必能顯示出是否屬紅碼或黃碼人士，「可能唔會被發現。」他稱當局會繼續檢討措施。

【09:45】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日表示，政府縮短入境旅客的酒店檢疫期較之前安排是一大進步，並肯定有條件進一步減少隔離酒店檢疫期，他認為觀察新安排運作兩個星期、檢視安心出行及返工返學運作等技術性問題後，8月底前可改為「0+7」、即取消酒店檢疫：「除咗香港同埋少部份地方，好多地方都取消咗酒店檢疫，咁樣（香港）同國際接軌便利大好多。」

醫務衞生局局長盧寵茂稱，本港疫情仍有很多不確定性，任何措施改變及檢視要觀乎香港及全球疫情發展，難以預計調整時間，亦不能未來不會收緊措施：「無辦法喺呢個時候畀呢個承諾（將酒店檢疫日數改為0）。」

【08:48】馬鞍山錦泰苑錦蔚閣解封，圍封期間約900人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼疫情下香港機場人流大減▼



+ 5

【07:00】本港封關已有兩年半，旅遊及酒店業界一直處於「冰河時期」。政府昨日（8日）公布，放寬回港人士的隔離檢疫日期至「3+4」。旅行社歡迎政府的新措施，縱橫遊常務董事袁振寧表示，消息公布後後一小時，已收到約100個報團的電話查詢，因此籌備今天（9日）推出低於1萬元的日本團，包括九州福岡8日團，包3晚溫泉；東瀛遊執行董事禤國全則計劃推出更多東南亞的自由行團，例如曼谷芭堤雅9日團，包導遊、酒店及司機，2人成團售10,600元，若4人成團則可低見8,700元。

▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



+ 9

▼8月8日 有未能領取人士到旺角始創中心的服務中心查詢▼



▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



+ 16

▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼



+ 5

▼8月1日起強制檢測公告▼

