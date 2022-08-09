六合彩頭獎5000萬︱暑期金多寶投注額1.25億元　入嚟對攬珠結果

六合彩暑期金多寶攪珠今晚（9日）舉行，由於兩期無人中頭獎，料今晚頭獎10元一注獨中，可獲5,000萬元。投注時間晚上9時15分截止，投注額達1.25億元。頭獎有3注，每10元一注派彩1,840萬元。



▼8.9 六合彩暑期金多寶頭獎一注獨中獎金達5000萬▼



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六合彩暑期金多寶2022今晚9時半攪珠，過往售出至少47張頭獎彩票、成為全港十大幸運投注站之首的中環士丹利街投注站，經過11個月升級工程後上月重開。

幸運投注站迎來重開後首次金多寶，即使熱帶風暴木蘭帶來三號風球致橫風橫雨，但下午仍有不少市民到投注站把握發橫財機會。有市民稱因其媳婦曾在士丹利街投注站以10元一注中三獎獲十萬獎金，故她今日特意前來碰碰運氣購買彩票：「隨便揀六個號碼當發個夢，交畀上天安排。」

今晩暑期金多寶攪出的號碼為：1、12、25、28、36、46；特別號碼為：13。

▼中環士丹利街投注站地面層▼



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▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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過去十期攬珠結果。（馬會網站截圖）

▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）



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▼5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼

