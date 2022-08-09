中環灣仔海濱本月起試單車行共享徑　30輛單車、平衡車免費借用

政府近年積極推動海濱共享空間，本月起會在中灣至灣仔一條長1公里海濱增設自動單車借用系統，市民可透過手機App借用30輛單車，當中有三輪車、平衡車、兒童車等，費用全免。



中環灣仔海濱長廊。（資料圖片）

據土木工程拓展署提交中西區區議會文件文件，土拓署將在本月起，於會展西面的中環至灣仔海濱長廊，分階段落實行人單車共享徑。

朝9晚9運作 可用手機App借車

共享徑全長1公里，增設自動單車借用系統，試行為期一年，於中環10號碼頭及灣仔龍和道設有單車站，開放時間為上午9時至晚上9時，初期提供30輛單車，分別有3輛三輪車、3輛平衡車、3輛輔助轆單車、15輛成人單車及6輛兒童車，市民可透過手機App預約，界面會顯示可借用數量，紅色代表少於5輛，綠色即多於5輛，借用單車費用全免，但須先付100元按金。