夫婦涉合力強姦菲傭　男主人首次圖姦未成事　女主人即提供協助

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今午(9日)在高等法院續審。女傭講述事發經過，並稱她遭男主人大肆非禮後，對方嘗試強姦她，但男方的下體似未在狀態，他用手作「引導」亦未能成功，女事主稱她即嘗試逃走，但遭男被告阻止，而女主人亦即替男被告口交，男主人終在沒有使用安全套下把她強姦。她指男主人之後曾給他150元，並叫她：「don’t tell.」又給她一粒丸，聲稱可以避孕，但之後收回，並說其妻翌日會買。



X指男被告第一次強姦不遂

X下午作供時稱，案發時遭男被告陳暹德(48歲)非禮時，X曾推對方的胸口，又著對方停止，謂：「no, sir.」但因男被告強壯，X反抗無效。男被告欲強姦她，並用手作「引導」，但因男方的下體未進入狀態，故未能成功。

男被告陳暹德和女被告黎芷珊否認強姦等罪在高法院受審。(資料圖片)

女被告見狀即提供協助

X續指，男被告第一次強姦不遂後，女被告黎芷珊(36)便把頭伸向男被告的下體，並作出「上上落落」吸啜的動作，X見狀曾嘗試逃走，但遭男被告阻止。男被告之後在未有使用安全套下，終於把她強姦，雖然X曾大叫：「no, sir!」但男被告仍繼續。

完事後女被告向夫遞上紙巾

X又指，期間男女被告曾以廣東話對話，但X未能聽懂兩人說什麼。之後男被告抽插不多於10下後，在她體內射精，女被告並向男被告遞上紙巾，X即拿走自己的衣服離開。X庭上又指男被告性侵靠近X時，令她感惡心，又哭訴女被告當時未有施以援手。

男被告陳暹德涉強強家中菲傭。(資料圖片)

付150完並謂don’t tell

X續指，男被告其後把一粒藥丸交到她手上，著她服食，聲稱可避孕。但男被告又以廣東話問女被告，之後取回藥丸，並指女被告翌日會購買避孕藥。男被告又緥她150元，X原本拒收，但男被告強行把錢塞予她，並謂：「don't tell, ok?」

男被告陳暹德（48歲），和女被告黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆首被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

案件明續。

案件編號：HCCC134/2020