疫情．最新︱外傭8.12起「3+4」檢疫　醫學監察可在僱主家中工作

香港疫情持續，今日（10日）之前已連續20日單日呈報確診數字均逾4000宗，疫情高位徘徊下，政府公布將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為明日（11日）至本月24日。



雖然本地確診個案昨（9日）回落至三字頭的3783宗，但連同輸入個案262宗，總數4045宗，另新增3人死亡，而學校呈報個案401宗，8間學校有班別要停課。港府昨率先向較高傳染風險者發出「紅黃碼」，首批住滿檢疫酒店至少3晚的旅客，昨可提早離開酒店，政府發言人回覆稱，有約4000人獲安排提早離開。



昨日疫情總覽：



▼8月9日強制檢測公告▼



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政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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▼8月9日多區污水檢測呈陽性▼



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▼店鋪所用的驗證二維碼掃描器更新運作情況▼



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【15:09】勞工處發言人今日（10日）表示，由本周五（12日）起，來港工作的外傭將以「3+4」模式進行檢疫，即他們須在指定檢疫酒店強制檢疫三天，其後居家醫學監察四天，並須在醫學監察期間及其後三天的觀察期進行多次檢測。外傭在醫學監察期間須受「疫苗通行證，的黃碼限制，不得進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。

【13:55】教育局局長蔡若蓮昨日（9日）表示，持「黃碼」的學生可如常上學，但須主動向學校申報，學校活動或用餐需有特別安排。直資學校議會主席陳狄安今日（10日）在電台表示，學生上學毋須使用「安心出行」，校方無從得知他們是否屬「黃碼」人士。但相信學生會主動申報，希望教育局能夠提供清晰指引。

【11:55】政府推出紅黃碼以配合回港檢疫改為「3+4」措施，政府資訊科技副總監黃志光今早（10日）在電台節目表示，近兩日「安心出行」電話熱線（2626 3066） 收到約2000多宗查詢，當中約300宗與紅黃碼措施有關，其中一宗涉及疫苗通行證二維碼的顏色出錯，經處理後已修正。

【10:30】政府昨日（9日）起實施安心出行紅黃碼措施，並將在本周五（12日）起縮短酒店檢疫期為「3+4」。香港工業總會常務副主席莊子雄今日在電台節目表示，新檢疫政策對於本港企業人才到海外出差及海外專才來港均有「好大幫助」，又料將吸引6至7成商務專才來港。惟目前黃碼限制抵港的商務客不能進入亞博、會展等展覽場所，他建議若進入展覽場所的人士做好防疫措施，相信感染風險不大，希望政府能「鬆綁」。



他又建議，在疫情穩定及醫療系統能夠應付的前提下，可進一步放寬檢疫措施，由「3+4」變成「0+7」或「0+4」，即免去酒店檢疫。

▼疫情下香港機場人流大減▼



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▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼

