疫情．最新︱55大廈納強制檢測　涉太古城、都會駅、澳日出康城等

本港今（10日）增加4593宗確診，包括249宗輸入，累積1516名確診新冠病人在公院留醫，包括201名新入院病人，其中23人危殆，25人嚴重，多4人死亡。學校呈報277宗個案。4間學校爆疫有班級要停課。



香港疫情持續，今日（10日）之前已連續20日單日呈報確診數字均逾4000宗，疫情高位徘徊下，政府公布將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為明日（11日）至本月24日。



昨日疫情總覽：



【23:15】醫務衞生局公布強制檢測公告，總共有55幢大廈上榜。當中50幢有居民確診而榜，公屋及居民仍是佔最多，私樓則有灣仔堅尼地道48號滿峯台C-D座、鰂魚涌太古城齊宮閣、沙田富豪花園明麗閣、將軍澳都會駅城中駅10座、將軍澳君傲灣1座、將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)、屯門新屯門中心2座及7座、屯門卓爾居5座、元朗新時代廣場8座。將軍澳健明邨明域樓及景林邨景榆樓都納入強檢名單，即全區共有5幢。

餘下5幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜，涉及赤柱龍德苑怡德閣及至德閣、長沙灣寶麗苑寶澤閣、葵涌安蔭邨康蔭樓及天水圍俊宏軒1座。

任何人在8月4日至10日曾身處指明大廈超過兩小時，須於明日或後日（11或12日）前往進行核酸檢測。

▼8月10日強制檢測公告詳情▼



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【20:55】香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（10日）更新確診大廈名單，過去14日有10,660幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,015幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有848幢上榜。

新上榜確診大廈方面，8月9日呈報的有2,150幢，當中有多個赤柱及其附近的豪宅，包括大潭道的Bluewater、淺水灣別墅、舂磡角紫荊園、南灣道的南灣大廈；渣甸山嘉雲臺5座、東半山司徒拔道御峯、陽明山莊14座同樣上榜。特首李家超住所所在的京士柏帝庭園2座，也再有居民確診。

▼部份確診大廈▼



【19:33】一連五日的美食博覽明日（11日）開鑼，過千家展商提供多元化美食、家電家品等產品展銷，今年因疫情原因繼續不設試食。今年再參展的安記海味，推出「1蚊鮑魚當入樽」遊戲，參加者在限時將最多的鮑魚投入籃內，即可以1蚊價獲得150罐鮑魚。



有參展商表示，今年因東鐵綫延伸至會展站，料人流有一定保障，惟銷售額則不敢太樂觀，並稱今次消費券只有2,000元，與上一期一次過派5,000相比，「消費欲可能差少少。」

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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▼店鋪所用的驗證二維碼掃描器更新運作情況▼



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【17:10】財經事務及庫務局今日（10日）表示，當局一名秘書新冠肺炎快速抗原測試呈陽性。該名秘書負責為財經事務及庫務局局長許正宇提供秘書服務，工作時毋須與公眾人士接觸，當局指許正宇每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【17:03】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（10日）公布，因應中西區、大埔、及黃大仙區，部份地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向涉事居民、清潔工和物業管理員派發合共約27萬個快速抗原測試包，供自行檢測。各區涉及的屋苑和大廈包括大埔富雅花園、新達廣場、景雅苑；黃大仙豪苑、啟德花園、慈愛苑，以及中西區荷李活大樓、尚雅苑及欣翠閣等。

▼8月10日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【16:58】張竹君表示，3+4是周五實施，本身住了幾日，不用一次過周五離開，現時分批安排走，但不是住滿3日可即刻走，只可提早，酒店按人手安，先入先出原則，知道酒店會通知個別人士邊日可以離開，今日有9000人陸續離開，昨日有4000多人可離開。

另外，輸入瘧疾個案再增加6宗，上次公布為75宗。

【16:55】4間學校有班級爆疫停課一周：

1)匡智翠林晨崗學校(西貢)：高中A班2學生感染

2)聖公會德田李兆強小學(觀塘)：，3E班有33名學生，4人感染

3)九龍城香港浸會大學附屬幼稚園：下低甲班有16學生，2人感染

4)香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學(沙田)： 4B班有27人，3人感染

【16:51】關慧敏表示，香港兒童醫院血液及腫瘤科病房有4名職員，包括1醫生，2護士，一病人服務助理助理確診，先後8月5日及8月8日出現病徵，每日有做快測，病房是比較高風險、抵抗力低病人，同事每星期都做兩次核酸檢測，雖然最初為陰性，但覺得不舒服，再檢測就確診，暫時病房未有其他人確診，亦無密切接觸者，確診員工曾照顧一名7月初於社區感染的病人，正調查源頭及個案關聯，會做基因排序。

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今（10日）增加4593宗確診，包括249宗輸入。學校呈報277宗個案。4間學校爆疫有班級要停課。觀察病毒株變化方面，BA.4/5個案昨日初步已上升至整體13.1% 。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，本港今（10日）累積1516名確診新冠病人在公院留醫，包括201名新入院病人，其中23人危殆，25人嚴重，多4人死亡。當中一名87歲女患者，與家人同住，已打3針，心律不正常及有腦退化，7月31日疲倦、食欲不振，到急症室求診，發現陽性，入院治療，同日肚痛，之後接受電腦掃瞄，腸臟有破裂情況，臨床情況不穩定，不適宜手術，腹膜炎情況惡化，延至昨日不治。

【15:09】勞工處發言人今日（10日）表示，由本周五（12日）起，來港工作的外傭將以「3+4」模式進行檢疫，即他們須在指定檢疫酒店強制檢疫三天，其後居家醫學監察四天，並須在醫學監察期間及其後三天的觀察期進行多次檢測。外傭在醫學監察期間須受「疫苗通行證，的黃碼限制，不得進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。

【13:55】教育局局長蔡若蓮昨日（9日）表示，持「黃碼」的學生可如常上學，但須主動向學校申報，學校活動或用餐需有特別安排。直資學校議會主席陳狄安今日（10日）在電台表示，學生上學毋須使用「安心出行」，校方無從得知他們是否屬「黃碼」人士。但相信學生會主動申報，希望教育局能夠提供清晰指引。

【11:55】政府推出紅黃碼以配合回港檢疫改為「3+4」措施，政府資訊科技副總監黃志光今早（10日）在電台節目表示，近兩日「安心出行」電話熱線（2626 3066） 收到約2000多宗查詢，當中約300宗與紅黃碼措施有關，其中一宗涉及疫苗通行證二維碼的顏色出錯，經處理後已修正。

【10:30】政府昨日（9日）起實施安心出行紅黃碼措施，並將在本周五（12日）起縮短酒店檢疫期為「3+4」。香港工業總會常務副主席莊子雄今日在電台節目表示，新檢疫政策對於本港企業人才到海外出差及海外專才來港均有「好大幫助」，又料將吸引6至7成商務專才來港。惟目前黃碼限制抵港的商務客不能進入亞博、會展等展覽場所，他建議若進入展覽場所的人士做好防疫措施，相信感染風險不大，希望政府能「鬆綁」。



他又建議，在疫情穩定及醫療系統能夠應付的前提下，可進一步放寬檢疫措施，由「3+4」變成「0+7」或「0+4」，即免去酒店檢疫。

▼疫情下香港機場人流大減▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼

