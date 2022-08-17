「香港有足夠藥物醫治瘧疾嗎？」、「大量瘧疾輸入個案會否影響公立醫院收治新冠患者呢？」兩星期前，我的手機WhatsApp便開始響個不停，彷彿這場瘧疾殺了香港一個措手不及。但我想向大家派派定心丸，我們並沒有措手不及，相反，面對突然湧現大量瘧疾輸入個案，更凸顯「一方有難，八方支援」的精神以及我們擁有一套良好應急機制的優點。

撰文：醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



香港以往平均每年只錄得約二、三十宗瘧疾輸入個案；但本港自七月開始，陸續有逾百名感染瘧疾的人士由非洲抵港，並陸續發病，部分症狀嚴重，難免令市民產生不少疑問。

雖然香港爆發瘧疾的風險極低，但在新冠疫情下，大量瘧疾輸入個案無疑對公營醫療系統帶來挑戰。醫管局不敢掉以輕心，隨即啟動緊急應變指揮中心，聯同感染控制專家召開緊急會議，指揮及協調各醫院聯網收治瘧疾病人。

本港上月開始，陸續有逾百名感染瘧疾人士由非洲抵港，部分症狀嚴重。這場瘧疾戰除見證醫管局發揮良好應變外，亦有賴各政府部門、內地多個單位等全力支援，完全體現「一方有難，八方支援」的精神。

此外，醫管局亦派出醫療團隊到機場，配合衞生署港口衞生科為非洲抵港旅客篩查，替他們抽血檢驗，並安排有臨床需要的旅客入院。緊急應變指揮中心一直監察著醫院隔離病床、藥物及治療方案等，適時調動病床及人手，將患者分散送到不同聯網的醫院接受治療。除提供妥善住院安排，醫管局亦有為部分入住檢疫酒店的非洲抵港人士提供視像診症服務，適時為有需要的病人提供醫療支援。

早前的430疫情簡報會，記者除了跟進新冠疫情，亦就瘧疾輸入群組追問「藥夠不夠」。醫管局因應緊急情況在全球各地，包括內地，採購瘧疾口服及靜脈注射藥物。本港和內地不同單位亦發揮守望相助精神，當聽到病人有需要，救人如救火，二話不說，即日已安排運送藥物到本港，確保公立醫院有足夠藥物治療瘧疾病人。目前已有多名瘧疾患者陸續康復出院，相信其他患者亦很快能康復出院。

我多次說過，與病毒競賽，就是與時間競賽，迅速行動是關鍵所在。這場來匆匆的瘧疾戰，除見證醫管局上下一心發揮良好應變外，令我感受更深的是「一方有難，八方支援」的精神與信念。全賴各方支援，才能迅速妥善收治大量瘧疾病人，包括各政府部門、內地多個單位等，未能一一盡錄，實在不勝感謝！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

