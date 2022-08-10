九巴8.14起於北區5條跨區線推區內短途分段收費　最多可慳12.5元

九巴近年先後於兩區推出區域性短途分段收費計劃。九巴今日（10日）表示，將於下周日（14日）起，將有關計劃擴展至北區5條跨區路線，乘客如於北區上車乘搭261、277E、278X、270A及270B五條跨區線，於北區下車後，可於區內12個設有相關設施的巴士站，拍八達通取回車費回贈，最後實際車費只需3.8元至5元，以277E線為例，最多可節省12.5元。新安排令乘客於區內出行時有更多選擇。



▼使用分段收費的方法▼



落車後要前往指定位置拍卡 透過車費回贈節省車費

九巴北區區域性短途分段收費計劃涉及五條路線，包括261、277E、278X、270A及270B，以八達通或「e度嘟」電子支付系統付款的乘客，只要乘坐上述五條跨區線，並在北區下車後，前往區內12個設有八達通拍卡機和一站式感應器的巴士站，再拍八達通、信用卡或流動裝置，或掃瞄二維碼，便可享車費回贈。

九巴指，在獲取回贈後，上述路線的實際車費為5元，其中277E上水天平邨總站至上水站一段，回贈後車費更低至3.8元。以277E線原價16.3元計算，乘客即可節省12.5元；270A及270B原價則為15.6元，回贈後可節省10.6元。

北區是繼屯門、元朗、天水圍，及將軍澳後，九巴第三個實施區域性短途分段收費計劃的地區。九巴助理車務總監（分部三）黃裕廷表示，日後乘客乘搭北區區內線時，將有更多選擇，變相可縮減候車時間。現時提供車費回贈的拍卡機選址，亦遍布北區不同地方，能便利更多區內乘客。

九巴車務策劃部經理（策劃及發展）李侃陵稱，九巴會與運輸署保持溝通，期望改善計劃，將雙向分段安排覆蓋更多北區路線，提高九巴在北區的網絡完整性。

北區區議會交通及運輸委員會主席高維基表示，歡迎九巴在北區實施區域性短途分段收費計劃，認為計劃可讓北區居民以優惠價乘搭跨區線，為居民帶來更多路線及班次選擇，期望計劃日後能涵蓋至更多路線，如覆蓋沙頭角及打鼓嶺等區域。