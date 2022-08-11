金馬得獎動畫閃現黃雨傘　電檢令刪畫面團隊拒從撤映　都大悄下架

以男同志為主題、曾於2017年獲金馬獎最佳動畫短片的本地作品《暗房夜空》，原定下周日（14日）在「第一屆平地影像共學計劃」放映，惟日前突接獲電檢處通知，引用新修訂的《電檢條例》涉及國家安全審查準則，要求刪減畫面，大會與創作團隊商量後，決定拒應要求，宣布作品實體放映安排取消。

翻查片段所見，該畫面閃現雨傘圖案及「我要」字樣的黃色橫額，另有寫上「毋忘初衷」四字的藍色小方格，歷時不足一秒，該動畫則全長約7分31秒。製作團隊所屬的都會大學曾上載至Youtube頻道，惟今日已設定為「私人影片」，無法查閱。《香港01》已分別向都會大學、電影及報刊辦及商經局查詢，正待回覆。



《暗房夜空》是時為公開大學（現易名為都會大學）創意藝術學系畢業生石家俊、黃俊朗及黃梓瑩的作品，勇奪第54屆金馬獎最佳動畫短片。(《暗房夜空》短片截圖/資料圖片)

本地獨立電影製作人成立的「平地映社」，將於周六及周日（13及14日）舉行，放映由「平地影像共學」策展學員精選電影，都會大學創意藝術學系畢業生黃俊朗、黃梓瑩及石家俊創作、曾勇奪金馬獎的《暗房夜空》，是其中之一。

不過，「平地映社」昨日於FB專頁宣布，需要取消《暗房夜空》實體放映安排。「平地映社」回覆查詢時表示，上月已向電檢處提交「電影送呈表格」，惟近日接獲處方回覆，提及若製作團隊不按照要求刪減指定片段，則無法取得IIA級電影評級，亦不會獲發電影核准證明書，意味不能進行任何公開放映。

《暗房夜空》以本地年輕同志真人真事為藍本，折射其面對社會的掙扎與無力感，包括其與父親關係。(《暗房夜空》短片截圖/資料圖片)

「平地映社」，原於周日(14日)放映《暗房夜空》，惟遭電檢處要求刪減畫面，該畫面僅佔片長不足一秒，並閃現雨傘圖案及「我要」字樣的黃色橫額，另有寫上「毋忘初衷」四字的藍色小方格。(資料圖片)

《暗房夜空》以性小眾為主題，並以動畫及混合媒介呈現，包括融合手繪、水彩、蠟筆及剪紙交錯而成，翻查片段所見，電檢處指示刪除的畫面以簡單線條繪有馬路、圍欄、帳篷及行人，當中並無任何群眾示威場景，但片段左方位置的黃色橫額出現雨傘圖案及「我要」字樣，其右側稍遠處則繪有四個藍色小方格，上面寫有「毋忘初衷」四字，相關畫面僅佔片長不足一秒。該動畫則全長約7分31秒。



「平地映社」回覆指，處方主要引用《電影檢查條例》第10條（2）和（3）內容。根據相關條文，處方的監督和檢查員須考慮「該影片的上映是否會不利於國家安全」。「平地映社」表示，《暗房夜空》創作團隊決定不會接受電檢處的要求，刪剪任何片段，故《暗房夜空》實體放映將取消。

《暗房夜空》2017年勇奪金馬獎最佳動畫短片，製作團隊所屬的都會大學當時亦有上載至

其Youtube頻道，至昨日仍可查閱。不過今日已設定作「私人影片」，無法播放。《香港01》已分別向都會大學、電影及報刊辦及商經局查詢，正待回覆。

《暗房夜空》2017年勇奪金馬獎最佳動畫短片，製作團隊所屬的都會大學當時亦有上載至 其Youtube頻道，至昨日仍可查閱。不過今日已設定作「私人影片」，無法播放。(都會大學Youtube頻道截圖)

《暗房夜空》於2017年獲金馬獎最佳動畫短片，創作團隊曾分享得獎感受。(資料圖片)

「平地映社」引述《暗房夜空》創作團隊指，暫婉拒接受訪問。《暗房夜空》以本地年輕同志真人真事為藍本，折射其面對社會的掙扎與無力感。《香港01》曾於2017年訪問創作團隊，得獎者之一的黃俊朗受訪時指，對得獎大感意外，認為是對本地動畫界的一個肯定，「好多人都覺得本地動畫未必有水準，但其實畢業以來，參加過各大比賽，其實香港仲有好多好勁的動畫人，希望香港人可以多啲支持港產動畫。」他亦期望大眾透過短片，能擺脫社會標籤，重新認識性小眾、非主流的一群。

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