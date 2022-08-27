九龍樂善堂支援基層確診者、營運暫託中心　獲品質保證局抗逆大獎

新型冠狀病毒病肆虐，九龍樂善堂稱極參與前線抗疫，策劃、籌募資源、推動不同類型抗疫服務，今年年初疫情進入第五波時，確診人士無論在藥物及物資上缺乏支援，2月初一個下午，樂善堂便和恒基負責人傾談服務需求，推出居家抗疫支援計劃，為確診院舍及劏房基層戶提供平安藥、防疫用品、食物、生活用品等物資；另與社會福利署在石硤尾體育館及港灣道體育館設置暫託中心，為確診而輕症之長者提供照顧服務，紓緩醫院壓力。



樂善堂今年度再獲「香港品質保證局」頒發「傑出抗逆貢獻管理大獎（卓越社區支援），另總幹事劉愛詩連續兩年獲當局頒發「傑出抗逆貢獻領袖」，中心主任彭家榮獲頒發「傑出抗逆貢獻前線人員」獎項。



樂善堂本年度能夠再度獲獎，主要是在2月份本港爆發新型冠狀病毒病第五波時，即時投入多項抗疫計劃，協助有需要之確診人士。

居家抗疫支援計劃合逾5萬人受惠

樂善堂總幹事劉愛詩在台上分享時表示，今年年初疫情進入第五波，接獲一些來自院舍及社區求助個案，但因資源有限僅能作出有限支援，而「恒基兆業『抗疫基金』x 樂善堂居家抗疫支援計劃」，在2月至4月份兩個月內，支援了208間有人確診的安老及殘疾人士院舍，讓 31,200名院友及職員受惠，以及5,536戶確診劏房和基層戶、共22,144 人士受惠。

營運兩暫託中心 服務逾500名確診長者

另一個緊急抗疫支援項目是與社署攜手合作在石硤尾體育館及港灣道體育館設置暫託中心，照顧確診而輕症長者。劉愛詩表示，當時長者患者個案急升， 公營醫療嚴重負荷，急症室充斥確診者， 因此獲社署委託，在石硤尾體育館設立暫託中心，她指包括設置床位、購置醫療儀器、招募醫護人員、製定運作流程、風險管理等，在短短三日內由零開始，建立了一個提供180個床位的暫託中心予確診長者，團隊诵後又營運灣仔暫託中心，三個月內服務逾500名確診長者。

由於疫情反彈，6月下旬開始再次與社署合作，重開石硤尾及灣仔暫託中心，為有需要的確診長者服務。