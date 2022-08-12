疫情．最新︱持「黃碼」人士即日快測陰性　可以進入各法院大樓

本港昨日（11日）新增4,376宗確診，包括196宗輸入，多1宗死亡個案，累計有1,542名確診病人在公院留醫，其中210人為新增個案，21人危殆，27人嚴重，其中一半新增入院病人為60歲以上，亦有20多人為3歲以下，醫管局稱情況令人憂慮。學校呈報287宗個案，3間學校有班級爆疫要停課。



今日（12日）是美食博覽第二日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，亦無法到會展進入美食博覽。



昨日疫情報道總覽：



▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月11日 灣仔大榮華圍村菜將於8月28日結業▼



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【13:10】司法機構表示，由即日起，持「疫苗通行證」的「紅碼」人士，不得進入司法機構所有處所。持「黃碼」人士若當日快速抗原測試結果為陽性或沒有進行快速抗原測試，亦不應前往任何司法機構處所。

其他持「黃碼」的法庭使用者可以進入各法院大樓，但前提是他們須遵從政府相關規定。司法機構亦提醒，他們在前往法院大樓前須先取得當日快速抗原測試陰性結果。他們亦須嚴格遵從司法機構處所的所有防疫措施，包括佩戴口罩（除非獲法官或司法人員准許除下口罩）和接受強制體溫檢測。

【10:49】抵港人士檢疫期由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，故到港工作的外傭亦可採取「3+4」模式檢疫，即放寬酒店檢疫期至3天，隨後可進行4天醫學監測。



旅遊業賓館聯會主席劉功成今日（12日）在電台節目指，大部份賓館都會租予正接受醫學監測的外傭，當中有三至四成的賓館已被預訂，而房價亦提高了二至三成。

【10:13】政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（12日）在電台節目指，現時只得22,00名三歲以下幼童接種科興疫苗，情況有待改進，希望入冬前幼童可完成接種三劑科興疫苗，而三歲以下幼童接種率最好達五至六成，初步數據顯示，Omicron亞型變種BA.5可能會增加入院機率，呼籲家長應盡快為子女接種疫苗。

▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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【09:13】政府縮減抵港人士檢疫期，由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測，並在安心出行引入「紅黃碼」。



工聯會立法會議員陸頌雄今日（12日）在電台節目指，他收到零星個案，指僱主拒讓持黃碼僱員工作，並要求扣薪。他強調黃碼人士是可以上班，倘僱主有特殊考慮要求僱員不上班，應要發放當天工資，又指扣人工或扣年假均不恰當，或引致欠薪，呼籲僱主不需要嬌枉過正、過份擔心，

【08:33】沙田嘉徑苑嘉善閣今早（12日）解封，其間956人接受檢測，當中發現八宗陽性檢測個案和八宗檢測結果為不確定的個案。

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



【08:00】疫情持續逾兩年半，令市民進出醫院受限，加上可免卻應診周居勞動之苦，令遙距診症日漸流行。醫管局近年亦透過手機應用程式「HA Go」推出相關服務，天水圍醫院糖尿病專科護士團隊更成首批透過「HA Go」提供遙距診症的診所服務，由2021年7月起試行至今年8月，有83人次進行視像診症。醫管局指會考慮病人的臨床情況決定診症方式，遙距診症亦不是取代親身覆診，而是為病人提供多一個選擇。

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【06:00】本港第五波疫情反彈，消防處推動救護車「精準消毒」，引入三款新消毒工具，當中以高效消毒劑取代傳統漂白水，短短5分鐘殺滅細菌，比以往節省15分鐘，約七成時間。

消防處亦增設兩款消毒檢查工具，取代以往目測，包括在經常接觸的表面塗抺螢光劑，突擊檢查消毒人員有否徹底清潔，並利用ATP生物螢光反應檢測儀器，抽取環境樣本進行檢測。消防處期望，能保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險。

▼消防處引入新消毒劑 5分鐘完成救護車殺菌▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月11日 政府統計處公布常住人口減少至729萬人▼



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▼8月11日 政府統計處公布最新出生人數再減少▼

