疫情．最新︱紅碼人7日完成隔離要申報才轉藍　否則14日才自動轉

本港今日（12日）增4439宗確診，包括217宗輸入，多4人死亡。累計1565名確診病人在公院留醫，當中230宗為新入院，包括23人為3歲以下幼兒，整體累計有26宗危殆個案，21人嚴重。學校今日呈報214宗個案。



今日（12日）是美食博覽第二日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，亦無法到會展進入美食博覽。



昨日疫情報道總覽：



▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月11日 灣仔大榮華圍村菜將於8月28日結業▼



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【17:07】元朗天恒邨恒翠樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（13日）上午約十時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】疫情持續，政府今日（12日）表示，東涌、九龍城和觀塘3區的污水呈陽性而且病毒量高，涉及東涌上嶺皮、下嶺皮等6處村屋、紅磡海名軒、黃埔花園等，另而觀塘茶果嶺道附近一帶住宅的污水亦被驗出病毒，當局將會向相關地點派發約23萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。

▼8月12日 部份污水陽性大廈▼



【16:54】黃志光表示，從海外或台灣到港人士，會是黃碼人士，更新後系統會自動對比黃碼名單，再將通行證轉碼為黃色。安心出行會提示已是黃碼人士，解除好易，完成醫學監測，到港7日早上9時，再用安心出行就會提示已離開醫學監測，QR CODE會自動轉成藍色。

【16:52】黃志光表示，紅碼人士一般隔離期是14天，如已滿足隔離要求，第7天可上系統申報一個快測結果自我聲明，聲明已有快測2天陰性，做完系統便會自動由紅轉藍。自我申報網上系統www.evt.gov.hk，有熱線電話26263066，市民有需要查詢可以打電話。上網申報好簡單，上到網站可選快測陰性聲明，再提交基本個人資料（證件號碼/ ID申發日期），網站上有清楚指引，聲明後，系統會更新紅碼名單，名單剔除，用安心出行，QR CODE就會自動由紅轉藍。

【16:46】副政府資訊科技總監黃志光表示，政府已公佈加入紅黃碼，識別較高傳染風險人士。資科辦一直密切留意紅黃碼系統運作，大致暢順，至今已有3萬多次比對，2萬多次轉碼工作。有留意報道指，部分到港人士通行證無即時轉黃碼，旅客到港時會做入境及檢測程序，再到酒店檢疫，相關資料在系統更新後，旅客便可用更新的安心出行連接上網，QR CODE會轉黃色，都留意到少部份人指進入主動核查處所有困難，已即時檢查跟進系統，確保正確，而處所要盡快更新驗證掃瞄器，確保查到。如果用戶有問題，可打安熱線26263066。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（12日）增4439宗確診，包括217宗輸入，多4人死亡。學校今日呈報214宗個案。

【16:34】青山醫院成人精神科一個女病房，一名護士經員工定期檢測確診，即時為病房病人及職員測試，8月8至11日已公佈6人染疫病人，今日發現再多9病人及1名員工確診。病人已轉去屯門醫院，病房已停收新症，29名病人被列為緊密接觸者要檢疫。

【16:30】醫院管理局總行政經理李立業表示，本港今日（12日）累積1565名確診病人在公院留醫，當中230人為新入院，包括23人為3歲以下幼兒，整體累計有26宗危殆個案，21人嚴重，多4人死亡，均為80歲以上。

【16:10】今日（12日）起抵港旅客檢疫改為「3+4」，完成檢疫的人士會由黃碼變成藍碼，進入各類場所理應不再受限，但有市民向《香港01》投訴，8月4日從外國返港，並已於昨日（11日）完成檢疫，惟針卡由黃碼變藍碼後，仍不能進入食肆或政府場所，故即日致電「安心出行」熱線求助，職員指示要重新上載針卡，亦只能進入公共圖書館。但到了今日（12日）又再次不能進入公共圖書館，需再一次上載針卡才成功入內，惟食肆就連續兩天被拒入。

有科技專家則估計，有可能是食肆的安心出行掃瞄器未更新至最新版本，也有可能是只是藍碼僅表面轉色，內容不知何故未能成功更新，故未能成功使用。

政府資訊科技總監辦公室表示，當有關人士的醫學監察完結時，「安心出行」程式便會透過網絡連線自動將其「黃碼」轉為「藍碼」；又提醒主動查核「疫苗通行證」的處所應盡快更新其「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式至最新版本（4.4.0或以上版本）及安排網絡連線，以便準確查核顧客的「疫苗通行證」。

【14:06】政府於本周一（8日）公布縮短抵港者的酒店檢疫時間至「3+4」，並實施「紅黃碼」安排。相關人士在完成3日酒店檢疫後，便可持「黃碼」離開酒店，並接受4日家居醫學監察。持黃碼人士在醫學監察期間可上班或上學、乘搭公共交通工具及進入商場等，但不得進入高風險場所，包括食肆、酒吧、髮型屋，亦禁止踏足室內體育處所及泳池等。

教育局近日向學校發出指引，提醒各學校持黃碼學生，應獲得同樣的學習機會，要求學校應准許相關學生回校接受面授課程。教局又指，鑑於學生進入學校豁免使用「安心出行」，因此校方應提醒學生主動申報持黃碼情況。

【13:10】司法機構表示，由即日起，持「疫苗通行證」的「紅碼」人士，不得進入司法機構所有處所。持「黃碼」人士若當日快速抗原測試結果為陽性或沒有進行快速抗原測試，亦不應前往任何司法機構處所。

其他持「黃碼」的法庭使用者可以進入各法院大樓，但前提是他們須遵從政府相關規定。司法機構亦提醒，他們在前往法院大樓前須先取得當日快速抗原測試陰性結果。他們亦須嚴格遵從司法機構處所的所有防疫措施，包括佩戴口罩（除非獲法官或司法人員准許除下口罩）和接受強制體溫檢測。

【10:49】抵港人士檢疫期由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，故到港工作的外傭亦可採取「3+4」模式檢疫，即放寬酒店檢疫期至3天，隨後可進行4天醫學監測。



旅遊業賓館聯會主席劉功成今日（12日）在電台節目指，大部份賓館都會租予正接受醫學監測的外傭，當中有三至四成的賓館已被預訂，而房價亦提高了二至三成。

【10:13】政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（12日）在電台節目指，現時只得22,00名三歲以下幼童接種科興疫苗，情況有待改進，希望入冬前幼童可完成接種三劑科興疫苗，而三歲以下幼童接種率最好達五至六成，初步數據顯示，Omicron亞型變種BA.5可能會增加入院機率，呼籲家長應盡快為子女接種疫苗。

▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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【09:13】政府縮減抵港人士檢疫期，由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測，並在安心出行引入「紅黃碼」。



工聯會立法會議員陸頌雄今日（12日）在電台節目指，他收到零星個案，指僱主拒讓持黃碼僱員工作，並要求扣薪。他強調黃碼人士是可以上班，倘僱主有特殊考慮要求僱員不上班，應要發放當天工資，又指扣人工或扣年假均不恰當，或引致欠薪，呼籲僱主不需要嬌枉過正、過份擔心，

【08:33】沙田嘉徑苑嘉善閣今早（12日）解封，其間956人接受檢測，當中發現八宗陽性檢測個案和八宗檢測結果為不確定的個案。

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



【08:00】疫情持續逾兩年半，令市民進出醫院受限，加上可免卻應診周居勞動之苦，令遙距診症日漸流行。醫管局近年亦透過手機應用程式「HA Go」推出相關服務，天水圍醫院糖尿病專科護士團隊更成首批透過「HA Go」提供遙距診症的診所服務，由2021年7月起試行至今年8月，有83人次進行視像診症。醫管局指會考慮病人的臨床情況決定診症方式，遙距診症亦不是取代親身覆診，而是為病人提供多一個選擇。

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【06:00】本港第五波疫情反彈，消防處推動救護車「精準消毒」，引入三款新消毒工具，當中以高效消毒劑取代傳統漂白水，短短5分鐘殺滅細菌，比以往節省15分鐘，約七成時間。

消防處亦增設兩款消毒檢查工具，取代以往目測，包括在經常接觸的表面塗抺螢光劑，突擊檢查消毒人員有否徹底清潔，並利用ATP生物螢光反應檢測儀器，抽取環境樣本進行檢測。消防處期望，能保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險。

▼消防處引入新消毒劑 5分鐘完成救護車殺菌▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月11日 政府統計處公布常住人口減少至729萬人▼



+ 4

▼8月11日 政府統計處公布最新出生人數再減少▼

