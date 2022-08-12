疫情．最新︱65幢大廈強制檢測　涉港運城、維景灣畔、溱岸等

本港今日（12日）增4439宗確診，包括217宗輸入，多4人死亡。累計1565名確診病人在公院留醫，當中230宗為新入院，包括23人為3歲以下幼兒，整體累計有26宗危殆個案，21人嚴重。學校今日呈報214宗個案。



今日（12日）是美食博覽第二日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，亦無法到會展進入美食博覽。



昨日疫情報道總覽：



▼8月12日強制檢測公告▼



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【23:15】醫務衞生局公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜。其中60榜有患者居住，涉及的私樓有北角港運城3座、北角富澤花園富邦閣、大角咀港灣豪庭5座、將軍澳維景灣畔10座、沙田溱岸8號3座、馬鞍山聽濤雅苑4座、粉嶺榮輝中心1座、荃灣爵悅庭東爵軒、荃灣楊屋道138號樂悠居、深井麗都花園1座、屯門康德花園2座；屯門屯門湖康警察宿舍2座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座也上榜。

另有5幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而上榜，其中三幢位於鑽石山，涉及鳳禮苑鳳欣閣、鳳德邨雪鳳和鳳鑽苑，其餘兩幢為長沙灣元州邨元滿樓和將軍澳英明苑明遠閣。

任何人在8月6日至8月12日曾身處上述大廈超過兩小時，均須於明日或後日（13或14日）進行核酸檢測。政府明日將於深井麗都花園及青衣長宏邨重開流動採樣站。

▼8月12日強制檢測公告詳情▼



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【22:21】本港陸續放寬抵港檢疫措施，多個國家亦實施無檢疫安排，機管局今（12日）表示，7月份機場客運量達40.1萬人次，較去年同期增長259.3%、即近2.6倍，惟仍遠低於疫情前水平。該局稱，今年首7個月客運量同比上升152.8%至120萬人次。至於7月貨運量及飛機起降量則錄得34.8萬公噸及11,485 架次，分別同比下跌17% 及3.1%。

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▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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【20:37】衞生署今晚（12日）更新確診大廈名單資料庫，共有10,730幢大廈，2,401幢為新上榜或再有新個案，18區當中以元朗區新增267幢最多，其次沙田區新增236幢大廈，而觀塘區則新增206幢。

今日的新上幢大廈當中亦包括不少豪宅，例如My Central、加多近山、太古廣場栢舍、寶翠園3座、Grand Yoho 1、3、8座、Park Yoho Genova 15A座、嵐岸5、7座、帝堡城1、2、7、8座、凱滙2座等。

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【20:19】一連五天的美食博覽今（12日）繼續，即使今早天文台懸掛黃色暴雨警告信號，仍未阻礙市民入場血拼，人流比昨（11日）開鑼日還要多。各商家展場優惠不間斷，準備迎接兩日假期的來臨。

【19:31】香港疫情持續，3歲以下幼童最近兩日入院人數更每日逾20人。根據港大感染及傳染病中心總監何栢良發布的「本港疫情動態」圖表顯示，3歲以下幼童6月初一周的新增個案為63宗，至最新7月31日至8月6日的一周，新增個案已躍升至610宗，較6月初大幅升近9倍。若以該周新增610宗個案推算平均每日87名幼童染疫，若80多名幼童有約20人須入院，即每日有約四分之一幼童入院。

兒科醫生趙長城表示，5歲以下兒童死亡個案約千分之1.2，3歲以下幼童的死亡個案約千分之1.4，3歲以下幼童的嚴重個案比例較5歲以上兒童稍高。

▼8月11日 灣仔大榮華圍村菜將於8月28日結業▼



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【18:39】政府今（12日）起放寬檢抵港檢疫方案至「3+4」，即3日指定酒店檢疫4天居家醫學監察，並在機場實施精簡檢疫檢測流程，配合從海外地區或台灣來港的人士須在登機前預先在網上完成衞生署的健康申報。政府表示，精簡流程首日至今午12時，9成半抵港人士均可在五十分鐘內完成入境檢測、檢疫和入境清關手續，據機管局實地觀察，大部份抵港人士可在落機後一兩小時內乘搭點對點交通離開機場前往指定檢疫酒店。

不過，約一成多人因其酒店預訂資料未能經系統確認等因素，其健康申報資料未獲確認而變為粉紅色健康申報二維碼，須完成採樣後需要前往機場中場客運廊進一步確認相關文件，完成後方可繼續辦理入境清關。

【18:27】創新科技及工業局局長孫東今日（12日）到訪政府資訊科技總監辦公室（資科辦）在黃竹坑設立的強制檢疫支援中心，視察該中心的運作，了解資科辦如何透過電子手環配對「居安抗疫」流動應用程式，以協助監察接受家居隔離人士在隔離期內，有否按規定逗留在指定處所。

孫東表示，資科辦於疫情初期已透過「居安抗疫」系統配合電子手環進行監察家居檢疫人士的工作，高峰期曾設立四個控制中心，並得到700多位包括來自不同部門的公務員、退休公務員以及資訊科技業界的義工朋友參與協助監察工作，感謝各部門公務員，過去兩年多一直為支援香港防疫抗疫工作付出的努力。

【17:07】元朗天恒邨恒翠樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（13日）上午約十時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】民政事務總署公布，葵青民政事務處今日（12日）聯同深水埗警區和衞生署在葵青區荔欣苑荔采閣進行強制檢測公告的執法行動。當局指行動中共檢查約350名受檢人士的檢測報告，其中48名人士違反強制檢測公告，政府已向該批人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中一人發出定額罰款一萬元通知書。

葵青民政事務處聯同深水埗警區和衞生署在葵青區荔欣苑荔采閣進行強制檢測公告的執法行動。（資料圖片／陳自穎攝）

【17:00】疫情持續，政府今日（12日）表示，東涌、九龍城和觀塘3區的污水呈陽性而且病毒量高，涉及東涌上嶺皮、下嶺皮等6處村屋、紅磡海名軒、黃埔花園等，另而觀塘茶果嶺道附近一帶住宅的污水亦被驗出病毒，當局將會向相關地點派發約23萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。

▼8月12日 部份污水陽性大廈▼



【16:54】黃志光表示，從海外或台灣到港人士，會是黃碼人士，更新後系統會自動對比黃碼名單，再將通行證轉碼為黃色。安心出行會提示已是黃碼人士，解除好易，完成醫學監測，到港7日早上9時，再用安心出行就會提示已離開醫學監測，QR CODE會自動轉成藍色。

【16:52】黃志光表示，紅碼人士一般隔離期是14天，如已滿足隔離要求，第7天可上系統申報一個快測結果自我聲明，聲明已有快測2天陰性，做完系統便會自動由紅轉藍。自我申報網上系統www.evt.gov.hk，有熱線電話26263066，市民有需要查詢可以打電話。上網申報好簡單，上到網站可選快測陰性聲明，再提交基本個人資料（證件號碼/ ID申發日期），網站上有清楚指引，聲明後，系統會更新紅碼名單，名單剔除，用安心出行，QR CODE就會自動由紅轉藍。

【16:46】副政府資訊科技總監黃志光表示，政府已公佈加入紅黃碼，識別較高傳染風險人士。資科辦一直密切留意紅黃碼系統運作，大致暢順，至今已有3萬多次比對，2萬多次轉碼工作。有留意報道指，部分到港人士通行證無即時轉黃碼，旅客到港時會做入境及檢測程序，再到酒店檢疫，相關資料在系統更新後，旅客便可用更新的安心出行連接上網，QR CODE會轉黃色，都留意到少部份人指進入主動核查處所有困難，已即時檢查跟進系統，確保正確，而處所要盡快更新驗證掃瞄器，確保查到。如果用戶有問題，可打安熱線26263066。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（12日）增4439宗確診，包括217宗輸入，多4人死亡。學校今日呈報214宗個案。

【16:34】青山醫院成人精神科一個女病房，一名護士經員工定期檢測確診，即時為病房病人及職員測試，8月8至11日已公佈6人染疫病人，今日發現再多9病人及1名員工確診。病人已轉去屯門醫院，病房已停收新症，29名病人被列為緊密接觸者要檢疫。

【16:30】醫院管理局總行政經理李立業表示，本港今日（12日）累積1565名確診病人在公院留醫，當中230人為新入院，包括23人為3歲以下幼兒，整體累計有26宗危殆個案，21人嚴重，多4人死亡，均為80歲以上。

【16:10】今日（12日）起抵港旅客檢疫改為「3+4」，完成檢疫的人士會由黃碼變成藍碼，進入各類場所理應不再受限，但有市民向《香港01》投訴，8月4日從外國返港，並已於昨日（11日）完成檢疫，惟針卡由黃碼變藍碼後，仍不能進入食肆或政府場所，故即日致電「安心出行」熱線求助，職員指示要重新上載針卡，亦只能進入公共圖書館。但到了今日（12日）又再次不能進入公共圖書館，需再一次上載針卡才成功入內，惟食肆就連續兩天被拒入。

有科技專家則估計，有可能是食肆的安心出行掃瞄器未更新至最新版本，也有可能是只是藍碼僅表面轉色，內容不知何故未能成功更新，故未能成功使用。

政府資訊科技總監辦公室表示，當有關人士的醫學監察完結時，「安心出行」程式便會透過網絡連線自動將其「黃碼」轉為「藍碼」；又提醒主動查核「疫苗通行證」的處所應盡快更新其「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式至最新版本（4.4.0或以上版本）及安排網絡連線，以便準確查核顧客的「疫苗通行證」。

【14:06】政府於本周一（8日）公布縮短抵港者的酒店檢疫時間至「3+4」，並實施「紅黃碼」安排。相關人士在完成3日酒店檢疫後，便可持「黃碼」離開酒店，並接受4日家居醫學監察。持黃碼人士在醫學監察期間可上班或上學、乘搭公共交通工具及進入商場等，但不得進入高風險場所，包括食肆、酒吧、髮型屋，亦禁止踏足室內體育處所及泳池等。

教育局近日向學校發出指引，提醒各學校持黃碼學生，應獲得同樣的學習機會，要求學校應准許相關學生回校接受面授課程。教局又指，鑑於學生進入學校豁免使用「安心出行」，因此校方應提醒學生主動申報持黃碼情況。

【13:10】司法機構表示，由即日起，持「疫苗通行證」的「紅碼」人士，不得進入司法機構所有處所。持「黃碼」人士若當日快速抗原測試結果為陽性或沒有進行快速抗原測試，亦不應前往任何司法機構處所。

其他持「黃碼」的法庭使用者可以進入各法院大樓，但前提是他們須遵從政府相關規定。司法機構亦提醒，他們在前往法院大樓前須先取得當日快速抗原測試陰性結果。他們亦須嚴格遵從司法機構處所的所有防疫措施，包括佩戴口罩（除非獲法官或司法人員准許除下口罩）和接受強制體溫檢測。

【10:49】抵港人士檢疫期由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，故到港工作的外傭亦可採取「3+4」模式檢疫，即放寬酒店檢疫期至3天，隨後可進行4天醫學監測。



旅遊業賓館聯會主席劉功成今日（12日）在電台節目指，大部份賓館都會租予正接受醫學監測的外傭，當中有三至四成的賓館已被預訂，而房價亦提高了二至三成。

【10:13】政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（12日）在電台節目指，現時只得22,00名三歲以下幼童接種科興疫苗，情況有待改進，希望入冬前幼童可完成接種三劑科興疫苗，而三歲以下幼童接種率最好達五至六成，初步數據顯示，Omicron亞型變種BA.5可能會增加入院機率，呼籲家長應盡快為子女接種疫苗。

▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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【09:13】政府縮減抵港人士檢疫期，由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測，並在安心出行引入「紅黃碼」。



工聯會立法會議員陸頌雄今日（12日）在電台節目指，他收到零星個案，指僱主拒讓持黃碼僱員工作，並要求扣薪。他強調黃碼人士是可以上班，倘僱主有特殊考慮要求僱員不上班，應要發放當天工資，又指扣人工或扣年假均不恰當，或引致欠薪，呼籲僱主不需要嬌枉過正、過份擔心，

【08:33】沙田嘉徑苑嘉善閣今早（12日）解封，其間956人接受檢測，當中發現八宗陽性檢測個案和八宗檢測結果為不確定的個案。

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



【08:00】疫情持續逾兩年半，令市民進出醫院受限，加上可免卻應診周居勞動之苦，令遙距診症日漸流行。醫管局近年亦透過手機應用程式「HA Go」推出相關服務，天水圍醫院糖尿病專科護士團隊更成首批透過「HA Go」提供遙距診症的診所服務，由2021年7月起試行至今年8月，有83人次進行視像診症。醫管局指會考慮病人的臨床情況決定診症方式，遙距診症亦不是取代親身覆診，而是為病人提供多一個選擇。

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【06:00】本港第五波疫情反彈，消防處推動救護車「精準消毒」，引入三款新消毒工具，當中以高效消毒劑取代傳統漂白水，短短5分鐘殺滅細菌，比以往節省15分鐘，約七成時間。

消防處亦增設兩款消毒檢查工具，取代以往目測，包括在經常接觸的表面塗抺螢光劑，突擊檢查消毒人員有否徹底清潔，並利用ATP生物螢光反應檢測儀器，抽取環境樣本進行檢測。消防處期望，能保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險。

▼消防處引入新消毒劑 5分鐘完成救護車殺菌▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼



+ 8

▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼



+ 14

▼8月1日起強制檢測公告▼



+ 79

▼8月11日 政府統計處公布常住人口減少至729萬人▼



+ 4

▼8月11日 政府統計處公布最新出生人數再減少▼

