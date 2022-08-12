山頂Rocky Bank申重建　由6幢洋房縮至2幢　已獲屋宇署許可拆卸

樓齡已41年的山頂豪宅，位於深水灣道6號的「Rocky Bank」正申請重建。根據城規會資料，有申請人提出申請，建議將項目地盤的地積比放寬至0.532倍，增幅約6.4%，用以興建兩座別墅式豪宅。申請人在文件解釋，指前業主早前為「公共利益」，曾放棄部份用地拓闊道路，提高地積比亦只是補償有關損失，與地契所容許的樓面面積看齊。

翻查資料，樓齡已41年的Rocky Band由太古地產持有，多年來一直是收租之用，該址前年年底獲屋宇署批准拆卸重建。屋苑早前已被圍封，相信拆卸工程已動工。



根據Google Map今年3月拍攝的街景圖，Rocky Band已圍封，相信拆卸工程已動工。（Google Map截圖）

城規會文件顯示，申請人要求放寬深水灣道6號的地積比，由現時的0.5倍增加6.4%至0.532倍，以重建成2幢3層高的洋房，總樓面面積為1,393.5平方米，亦即約為1.5萬平方呎，項目將會提供6個停車位。

項目涉兩幢洋房

根據設計圖，兩幢洋房的底層均為停車場，頂層均有天台，其中一幢設有5間睡房、1間健身室、1個圖書館和一個巨型客飯廳。至於另外一幢洋房則相對較細，只有3間睡房和一個客飯廳。

其中一幢洋房設有5間睡房、1間健身室、1個圖書館和一個巨型客飯廳。（文件截圖）

申請人稱，擬議的重建規模，為地契所容許的總樓面面積。惟前業主曾放棄部份地盤土地以拓闊道路，導致地盤面積及總樓面面樓相應減少。申請人認為，前業主為「公共利益」拓闊道路，不應成為「無意中懲罰業主的手段」，強調重建計劃與已生效數十年的地契所允許的權利一致。

翻查資料，深水灣道6號現址為1981年入伙的豪宅「Rocky Bank」，樓齡至今已41年，涉及6幢洋房，每幢面積介乎2,586至2,692平方呎。該豪宅屋苑由太古地產持有，一直用作收租用，前年年底已獲屋宇署批准拆卸重建。根據Google Map今年3月拍攝的街景圖，該址現已圍封，相信拆卸工程已動工。