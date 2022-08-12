水手小額庭聆訊途中拔刀斬人　官斥漠視法紀案情嚴重　判囚30個月

水手陪同未婚妻到小額錢債法庭與生意顆伴處理金錢糾紛，指其未婚妻曾受滋擾，並要生意顆伴在庭上道歉但遭拒，水手一怒下在審裁官面前拔刀斬人，審裁官及書記等即從官道逃走，水手斬傷兩人後自首，早前承認人，案件屬區域法院案件，今(12日)在荃灣法院判刑，暫委法官韋漢熙指被告帶刀到庭，可見是有預謀，向手無寸鐵及無挑釁行為的2名事主揮刀，更在法庭內犯案，漠視法紀，即使其家人朋友指他平日為人單純善良，但所犯罪行嚴重，判囚2年半。



被告蘇文遨，36歲，水手，承認兩項蓄意傷人罪，指他於2021年6月30日，在西九龍法院B座第24庭，傷害柯嘉熹及陳啟軒。

兩名事主在事件中被割傷手臂及手指。（資料圖片）

案情指，被告當時的未婚妻Quin和柯嘉熹、陳啟軒以黃樂堯，在2018年12月曾一同創業，業務在約半年後結束，4人就資金分配有分歧，柯、陳及黃入稟小額錢債法庭向Quin追討。案發當日眾人在審裁官面前商議案件，被告陪同Quin出席聆訊時，被告突問柯等3人會否道歉，3人沒有回應，被告便從袋拿出菜刀，並斬到柯及陳。審裁官見狀，與書記及黃等人從法官通道離開，柯及陳從法庭的正門逃走，被告追趕不遂後，返回法庭報警自首。

柯的左前臂有數處3至6厘米的裂傷，當日出院；陳的右手中指及無名指有裂傷，指骨亦有割傷，另頭部有挫傷，留院至同月25日。

案件編號：DCCC 1076/2021