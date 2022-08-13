疫情．最新︱增5308宗確診　包括160宗輸入　5歲女童危殆

今日（13日）單日確診再破五千宗，新增5308宗確診，包括160宗輸入，確診個案為四個多月以來的新高。累計1604名確診病人留院，包括220名新入院病人，累計32人危殆人，嚴重25人，多3人死亡，今日增19宗3歲以下幼兒入院個案。

屯門醫院接獲一宗5歲9個月大女童危殆個案，女童未打針，過往健康正常，昨日快測陽性，但情況急速惡化，昨入院病危，家人未有確診報告。



昨日疫情報道總覽：



▼消防處引入新消毒劑 5分鐘完成救護車殺菌▼



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【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（13日）增5308宗確診，包括160宗輸入。懷疑BA.4/5個案再上升，去到佔整體18.9%，懷疑BA.2.12.1則為8.1%。

【16:44】其中一宗死亡個案為91歲女病人，本身有腎病，7月18日有咳、無胃口，資料顯示無求醫，7月24日住所強檢發現確診，CT值24.7，已入醫院，留院有處方口服藥，情況開始穩定，連續兩日快測陰性可出院，7月31日出院，8月12 差不多2星期，家人發現她在家中暈倒，到急症室時已無生命表徵，離世原因不明，交死因庭處方。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，本港今日（13日）累計1604名確診病人留院，包括220名新入院病人，累計32人危殆人，嚴重25人，多3人死亡。屯門醫院接獲一宗5歲9個月大女童危殆個案，女童未打針，昨日快測陽性，但情況急速惡化，昨入院病危，家人未有確診報告。。

【12:49】政府推出「3+4」檢疫方案及紅黃碼制度，獲發黃碼的抵港人士在完成3日酒店檢疫後，隨後4日醫學監察雖然可以外出，但仍然無法進入疫苗通行證下需主動查稽的表列處所，當中包括理髮店、宗教場所及展覽場地等這類不涉除口罩活動的場所，引起坊間質疑；近日也有展覽業界建議政府容許黃碼人士參與展覽。



醫務衞生局局長盧寵茂今日（13日）在電視節目表示，當局已收集數據，會考慮「一盤子因素」，包括曾否涉及大規模群組爆發，檢視各表列處所及不同行業的風險，從而調整黃碼人士可出入的處所名單。

【11:40】創新科技及工業局表示，今日（13日）聯同秀茂坪警區和衞生署，在牛頭角淘大花園B座進行執法行動。當局在行動中共檢查253名受檢人士，其中29名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中四人發放定額罰款一萬元通知書。

【11:23】疫苗接種年齡下調至6個月後，首周有逾2000名6個月大至3歲以下幼兒接種疫苗，醫務衞生局局長盧寵茂今早（13日）在電台節目上指，希望幼兒疫苗接種率在冬天可達六成，現時的幼兒疫苗接種率不理想，坦言「對數字唔滿意，好擔心小朋友。」他提到11歲以下兒童，染疫後重症或死亡的風險較季節性流感高兩倍，也容易出現腦神經併發症，呼籲家長及早帶幼兒接種疫苗。

【10:31】政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排由7日酒店檢疫，改為「3+4」、即3日酒店檢疫及4日醫學監察，抵港將獲發黃碼，不能進入疫苗通行證下需主動查稽的處所。醫務衞生局局長盧寵茂今早（13日）在電台節目指，知悉坊間有提議「0+7」方案，即完全免去酒店檢疫，但他稱疫情尚未過去，現時出現反彈，個案數字及近期入院數字均上升，認為現時「不可隨隨便便放晒」，現屆政府並不考慮「躺平」，負責任的做法應該是視乎數據、疫情發展、公營醫療系統壓力等循序漸進調整防疫安排。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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【08:35】元朗天恒邨恒翠樓今早（13日）解封，共有約1 080人接受了檢測，當中共發現八宗陽性檢測個案。

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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【12:00】政府推出2022保就業計劃，為僱主提供三個月的支薪補貼。有出版公司負責人向《香港01》表示，提交申請逾3個月，至今5至7月的補貼期已過，仍未知悉申請結果，遑論收到補貼，期間向保就業計劃秘書處查詢逾20次，也先後三次去信勞福局，惟僅獲回覆要再等候結果。



該負責人指，無法理解當局為何至今仍未完成審批，感到相當無奈，並稱現時只想求結果，若8月底申請仍未獲批，未獲工薪補貼，將要削減一至兩成員工。他認為，今屆政府曾表明會急市民所急，促政府盡快完成審批。《香港01》正向保就業計劃秘書處查詢。

出版公司負責人盧先生提交保就業申請至今逾3個月，其申請仍未完成審批。（受訪者提供）

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

【08:00】政府在「疫苗通行證」上推行「紅黃碼」措施，「紅碼」人士代表確診者，不能在社區走動，教育局指示學校如有發現，必須報警。抵港人士疫苗通行證則會轉為「黃碼」，完成三晚指定酒店檢疫並且核酸檢測呈陰性後，在四日居家醫學監察期間，可在社區有限度活動，包括上班上學，但部份場所禁止進入。

由於處所種類繁多，「黃碼」人士可進入哪些處所、禁止進入哪些處所，市民或存疑問，《香港01》整理多個政府部門近日公布資訊，一文看清「黃碼」人士進入處所安排。

【08:00】內地實施嚴謹防控，海南島自8月1日至今（12日）已增近5,000宗確診個案，當中大部份來自三亞市，現時省內多個城市已「封城」。有因公幹而被困海口市的港人向《香港01》表示，自周一（8日）禁足在酒店至今已第五日，每日不能外出，「唯一活動係叫外賣、落街做核酸（檢測）」；又稱由於現時已無交通工具進出海口，不少內地省市已派包機接走其居民，惟香港則未有安排，港人支援措施較少，接收資訊更十分混亂，現時萬分徬徨。

陳小姐（化名）稱，只有做核酸檢測時才可離開酒店。（受訪者提供）

▼8月11日 香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼



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▼8月10日起強制檢測公告▼

