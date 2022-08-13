疫情．最新︱確診幼兒入院趨嚴重　連續兩日逾20人　當局促打疫苗

本港昨日（12日）增4,439宗確診，包括217宗輸入，多4人死亡。累計1565名確診病人在公院留醫，當中230宗為新入院，包括23人為3歲以下幼兒，整體累計有26宗危殆個案，21人嚴重。確診幼兒入院已連續兩日超過20個，當局促家長盡快帶子女打新冠疫苗。



檢疫酒店「3+4」和疫苗通行證「紅黃碼」制度昨起全面實施，不過持續出問題，如有關人士的疫苗通行證未轉紅色或黃色，已完成檢疫轉回藍色後卻未能進入食肆等。



昨日疫情報道總覽：



▼消防處引入新消毒劑 5分鐘完成救護車殺菌▼



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【08:35】元朗天恒邨恒翠樓今早（13日）解封，共有約1 080人接受了檢測，當中共發現八宗陽性檢測個案。

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

【08:00】政府在「疫苗通行證」上推行「紅黃碼」措施，「紅碼」人士代表確診者，不能在社區走動，教育局指示學校如有發現，必須報警。抵港人士疫苗通行證則會轉為「黃碼」，完成三晚指定酒店檢疫並且核酸檢測呈陰性後，在四日居家醫學監察期間，可在社區有限度活動，包括上班上學，但部份場所禁止進入。

由於處所種類繁多，「黃碼」人士可進入哪些處所、禁止進入哪些處所，市民或存疑問，《香港01》整理多個政府部門近日公布資訊，一文看清「黃碼」人士進入處所安排。

【08:00】內地實施嚴謹防控，海南島自8月1日至今（12日）已增近5,000宗確診個案，當中大部份來自三亞市，現時省內多個城市已「封城」。有因公幹而被困海口市的港人向《香港01》表示，自周一（8日）禁足在酒店至今已第五日，每日不能外出，「唯一活動係叫外賣、落街做核酸（檢測）」；又稱由於現時已無交通工具進出海口，不少內地省市已派包機接走其居民，惟香港則未有安排，港人支援措施較少，接收資訊更十分混亂，現時萬分徬徨。

雷小姐稱，只有做核酸檢測時才可離開酒店。（受訪者提供）

▼8月11日 香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼



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▼8月10日起強制檢測公告▼

