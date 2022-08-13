疫情．最新︱確診幼兒入院趨嚴重　連續兩日逾20人　當局促打疫苗

撰文：黃金棋 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 蕭博禧 鄧宇詩 麥鍵瀧
出版：更新：

本港昨日（12日）增4,439宗確診，包括217宗輸入，多4人死亡。累計1565名確診病人在公院留醫，當中230宗為新入院，包括23人為3歲以下幼兒，整體累計有26宗危殆個案，21人嚴重。確診幼兒入院已連續兩日超過20個，當局促家長盡快帶子女打新冠疫苗。

檢疫酒店「3+4」和疫苗通行證「紅黃碼」制度昨起全面實施，不過持續出問題，如有關人士的疫苗通行證未轉紅色或黃色，已完成檢疫轉回藍色後卻未能進入食肆等。

昨日疫情報道總覽：

疫情．8.12︱紅黃碼實施屢現問題　推算四分一確診幼兒要入院

▼消防處引入新消毒劑　5分鐘完成救護車殺菌▼

+15

【08:35】元朗天恒邨恒翠樓今早（13日）解封，共有約1 080人接受了檢測，當中共發現八宗陽性檢測個案。

▼8月11日　九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼

+6

▼8月11日　富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。
紅黃碼｜可上班上學但不能土去展覽　一文看清黃碼人士限制

【08:00】政府在「疫苗通行證」上推行「紅黃碼」措施，「紅碼」人士代表確診者，不能在社區走動，教育局指示學校如有發現，必須報警。抵港人士疫苗通行證則會轉為「黃碼」，完成三晚指定酒店檢疫並且核酸檢測呈陰性後，在四日居家醫學監察期間，可在社區有限度活動，包括上班上學，但部份場所禁止進入。

由於處所種類繁多，「黃碼」人士可進入哪些處所、禁止進入哪些處所，市民或存疑問，《香港01》整理多個政府部門近日公布資訊，一文看清「黃碼」人士進入處所安排。

海南爆疫　公幹港人滯留海口：唯一活動係叫外賣　不滿港府支援少

【08:00】內地實施嚴謹防控，海南島自8月1日至今（12日）已增近5,000宗確診個案，當中大部份來自三亞市，現時省內多個城市已「封城」。有因公幹而被困海口市的港人向《香港01》表示，自周一（8日）禁足在酒店至今已第五日，每日不能外出，「唯一活動係叫外賣、落街做核酸（檢測）」；又稱由於現時已無交通工具進出海口，不少內地省市已派包機接走其居民，惟香港則未有安排，港人支援措施較少，接收資訊更十分混亂，現時萬分徬徨。

雷小姐稱，只有做核酸檢測時才可離開酒店。（受訪者提供）

▼8月11日　香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼

+8
瘧疾︱累計增至97宗　87%非洲幾內亞輸入　27人仍留院幼童確診︱3歲以下幼童8月首周610人染疫　飆9倍　推算1/4須入院檢疫3+4︱機場今精簡檢疫流程　95%人50分鐘內完成　一類人要多等孫東視察強制檢疫支援中心　八成確診者可於當天獲派電子手環12間院舍爆疫　西環春天護老之家6院友員工中招　多214宗學校呈報增4439宗確診　多23名3歲以下小童入院　青山醫院群組擴至17人劉宇隆指BA.5或增入院機率　冀幼童接種率達五至六成今起3+4檢疫措施實施　賓館業界指外傭需求大　房價升二至三成

▼8月11日　香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼

+14
紅黃碼｜平機會拆解打工仔持黃碼返工須知　僱主迫停工休假屬歧視安心出行紅黃碼｜轉藍碼都不能入食肆　資科辦籲盡快更新應用程式紅黃碼｜黃變藍兼再上載針卡　市民仍不能入食肆　專家稱或僅轉色紅黃碼｜教育局向學校發指引　准黃碼學生回校　惟拒黃碼訪客入校紅黃碼｜司法機構：即日起持紅碼不可入法院　持黃碼須先做快測

▼8月10日起強制檢測公告▼

+17
強制檢測｜涉港運城、溱岸8號等65幢　兩紀律部隊宿舍上榜確診大廈︱增2401幢涉凱滙、加多近山等豪宅　海灣軒海景酒店上榜黃埔花園、海名軒及東涌滿東邨等15處污水陽性　政府派23萬套快測強制檢測｜政府突擊荔欣苑荔采閣　48人違強檢令　一人遭罰一萬元香港機場7月客運量按年增2.6倍至40萬　仍遠低於疫情前
新冠肺炎
Omicron變種病毒
新冠疫苗
疫苗通行證
BioNTech復必泰疫苗
中國科興
01 Video
我主場
你可能感興趣