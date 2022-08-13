幼兒染疫死亡風險較流感高兩倍　盧寵茂：現在開打僅趕及冬季疫情

疫苗接種年齡下調至6個月後，首周有逾2000名6個月大至3歲以下幼兒接種疫苗，醫務衞生局局長盧寵茂今早（13日）在電台節目上指，希望幼兒疫苗接種率在冬天可達六成，現時的幼兒疫苗接種率不理想，坦言「對數字唔滿意，好擔心小朋友。」他提到11歲以下兒童，染疫後重症或死亡的風險較季節性流感高兩倍，也容易出現腦神經併發症，呼籲家長及早帶幼兒接種疫苗。



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8名11歲以下兒童染疫後因腦炎死亡

盧寵茂指出，由第五波開始已留意到，11歲以下兒童確診新冠肺炎並非等同患上流感，他們染疫後出現重症、要入深切治療部、甚至死亡的數字，較季節性流感高兩倍。染疫兒童出現腦神經併發症的機會也很高，其中出現腦炎可以引致死亡，過去已有8名11歲以下兒童染疫後因腦炎死亡，腦炎也會引起不可逆轉的腦部損傷。

現在開打僅趕及預防冬季疫情

他又提到，近來嬰幼兒入院比率及整體數字上升，理解家長抱觀望態度，但希望家長盡早帶兒童打疫苗。現時可供幼兒接種的科興疫苗，成人已開始接種一段長時間，所用的滅活技術非常成熟，嬰兒剛出生要接種的疫苗大多都使用這種技術，認為家長對新冠疫苗似乎有些誤會，強調現時的新冠疫苗很安全。

他呼籲家長不要再觀望「等人打咗先」，因疫苗是用於預防，「愈早打愈著數，愈預防得早」，加上預防疫苗需要數月時間完成三針接種，即使現時開始接種，也只是僅僅趕得及冬季可能出現的反彈或新一波疫情，到反彈才開始接種便已太遲，「所以𠵱家就係時間，要打就𠵱家去打。」

醫務衞生局局長盧寵茂。(資料圖片/李澤彤攝)

政府要重新採購復必泰疫苗兒童配方

至於復必泰兒童劑量的疫苗，盧寵茂表示復必泰疫苗所的是較新的技術，與科興疫苗不同，復必泰疫苗兒童所用劑量有另一配方，不能直接用成人的劑量，政府要重新採購，但各地供應緊張，政府需時間處理合約，現時也仍在與藥廠商議供應，呼籲家長不要等，宜先接種科興疫苗。

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留意9月疫情發展 關注社區長者接種情況

盧寵茂指新冠病毒狡猾，變種快，一年可能出現幾波，政府已在觀察接下來9月開學、活動增加下的情發展。而近來入院確診病人數字上升至超過200，昨日更達230人，當中的年長人士及嬰幼兒均有增加，情況令人擔心。

他提到，近日有些未打針的染疫長者在家昏迷後送院不治，指現時的安老院舍接種率好，反而是要關心社區長者的接種率，鼓勵他們到醫管局門診或私家醫生覆診時接種疫苗，甚或派人上門為他們打針。