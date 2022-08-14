疫情．最新︱確診再破五千宗 5歲女童危殆 打擊衞生黑點今啟動
撰文：黃煦緻 王潔恩 黃偉倫 孔繁栩 曾鳳婷 葉泳心 蕭博禧 鄧宇詩 陳淑霞 歐陽德浩
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香港疫情在每日4000-5000宗高位徘徊，由政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」，今日（14日）啟動政府首階段打擊衞生黑點計劃，該為期3個月計劃工作包括清理街道和後巷衞生黑點、鼠患黑點等，以及拆除危險或棄置招牌，一直至10月會着力清理全港600多個衞生和街道管理黑點。卓永興今早將與環境及生態局局長謝展寰巡視太子一帶的後巷清潔情況。
疫情方面，本港昨（13日）單日確診再破五千宗，新增5308宗確診，包括160宗輸入，確診個案為四個多月以來的新高，再多3人死亡。同時，昨增19宗3歲以下幼兒入院個案，而屯門醫院接獲一宗5歲9個月大女童危殆個案，女童未打針，過往健康正常，上周五（12日）快測陽性，之後急速惡化，昨入院病危，目前於兒童深切治療病房留醫。
昨日疫情總覽：
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▼8月13日 周末的香港美食博覽2022▼
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▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼
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▼打擊衞生黑點計劃工作包括清理街道和後巷衞生黑點、鼠患黑點等▼
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▼8月13日部份強檢大廈▼
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▼8月13日部份確診大廈▼
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▼8月11日 政府統計處公布常住人口減少至729萬人▼
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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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