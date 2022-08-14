卓永興：如市民不斷丟棄垃圾　只會輪迴在「你清我掉」夢魘中

政務司副司長卓永興聯同環境及生態局局長謝展寰今（14日）早視察旺角一帶衛生黑點。卓永興在一眾官員陪同下，巡視後巷的垃圾堆積情況，發現有被棄置的電單車已是「溶溶爛爛甩皮甩骨」，交由前線清潔工作人員移除。他強調，政府在維持香港清潔責無旁貸，但若市民在政府進行清潔時不斷丟棄垃圾，只會在「你清我掉」的夢魘中不斷輪迴，美麗清潔的香港不會出現。



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卓永興上午巡視完太子一帶後巷後，接著會去九龍城及深水埗，分別視察「三無大廈」清潔情況及清拆招牌行動。



他會見傳媒時表示，留意到有不少垃圾及雜物堆積，更有五部棄置電單車，形容它們「溶溶爛爛甩皮甩骨」，他稱會移除這些垃圾，清理行動陸續有來。卓永興亦對食環署前線員工表示感謝。

他表示，如果政府不斷清理垃圾，但市民又不斷掉垃圾，只會在「你清我掉」的夢魘中不斷輪迴，美麗清潔的香港可能不會出現，呼籲香港人要清理自己的垃圾。

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卓永興主持的「地區事項統籌工作組」推「香港新市容」全港清潔運動，他早前宣布將分兩階段展開打擊衞生黑點計劃。首階段計畫今起展開，為期三個月，重點打擊 600多個衞生黑點，包括300多個街道、後巷、垃圾棄置黑點，清理阻塞街道及冷氣機滴水問題；至10月起推改善市容行動。