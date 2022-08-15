疫情．最新｜確診5歲女童仍危殆　22黃碼人士染疫未知病毒量

撰文：歐陽德浩 王潔恩 黃偉倫 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 何瑞芬 蕭博禧 鄧宇詩 麥鍵瀧
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本港昨（14日）新增4,979宗確診，包括215宗輸入個案，屯門醫院5歲9個月大女童危殆個案，其情況未好轉仍然危殆。

「黃紅碼」上周五全面實施後，衞生署昨日公布有22名持黃碼的入境檢測呈陽性，但未有公布患的病毒量CT值，公眾無法判斷是否復陽抑或帶有具傳染性的高病毒量。

昨日疫情總覽：

疫情．8.14︱新增近5000人確診　Oｍicron BA.4/5比率升至23%

▼8月14日　政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼

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▼8月14日　政務司副司長卓永興視察殘舊招牌▼

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美食博覽｜今日收爐　$1搶雞煲、紅酒全攻略　紅燒鮑魚買一送一

【07:00】一連五日的香港美食博覽將於今日（15日）下午6時結束，最後一日展期仍有逾十個快閃優惠推出，當中「1蚊搶購」有1蚊紅酒、1蚊雞煲、1蚊花旗參等，但全為限量供應。下文將逐一介紹所有1蚊搶購、買一送一、加1蚊優惠，並提醒其開搶時間及供應數量。

▼8月14日　美食博覽周日逼爆▼

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▼8月13日　周末的香港美食博覽2022人山人海▼

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理大研發首個多病床虛擬醫院系統　訓練學生限時處理多任務能力

【07:00】為了讓護理學院學生能在不受疫情影響下學習，理大在今年初推出虛擬醫院，讓學生實踐所學。與現時大部分的虛擬教學系統不同，理大的虛擬醫院為香港首個可以模擬醫院病房多變複雜環境的系統，有學生指系統可以給予即時回饋，比實習更能重溫所學。

理大在今年年頭推出虛擬醫院，為香港首個非一床一病的虛擬學習系統。系統模擬病房複雜多變的環境 （理大提供圖片）
5歲危殆女童仍留醫PICU　11歲姊打齊針亦確診　情況穩定感喉嚨痛紅黃碼｜22宗黃碼人士染疫　張竹君：每日檢測降社區傳播風險紅黃碼｜黃碼人士倘返工被拒　僱主仍要出糧　不得扣減員工有薪假3000外勞照顧者僅應付兩年需求　孫玉菡將制訂本地人填補方案暫緩追租｜禁令結束即有商戶收追租律師信　陳茂波呼籲業主體恤

▼8月11日　富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼

衞生黑點｜卓永興巡後巷點名清街招　通渠師傅接政府通知嘆當災衞生黑點｜荃灣菜檔長年霸佔全條行人路　議員：阻街罰錢當交租衛生黑點｜深水埗商戶：3年前早晚都見老鼠聚集　疫下有改善跨部門巡視外傭違規聚集　梁熙促持續行動　關注衛生黑點轉移衞生黑點︱半斤大老鼠橫行難滅　太子深水埗居民檔主備受困擾政府擬用重典打擊衞生黑點　或增設閉路電視　研提高定額罰款衞生黑點｜卓永興率官員巡視　屋宇署指深水埗違規招牌佔全港1/3屢清理衞生黑點又堆積　政務副司長卓永興：輪迴「你清我掉」夢魘

▼8月10日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜65廈上榜沙田區最多　爵悅庭泓景臺等6個屋苑打孖上確診大廈｜增2815幢　涉美孚新邨、海怡半島　21幢政府宿舍上榜太安樓、海璇、麗瑤邨等24處污水陽性　政府派19萬套快測網傳永久離港領MPF收不能拆神秘信封　入境處譴責：唯恐天下不亂網傳以「永久離港」取強積金將收「神秘信封」　積金局：從無發信
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