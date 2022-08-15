疫情．最新｜確診5歲女童仍危殆 22黃碼人士染疫未知病毒量
撰文：歐陽德浩 王潔恩 黃偉倫 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 何瑞芬 蕭博禧 鄧宇詩 麥鍵瀧
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本港昨（14日）新增4,979宗確診，包括215宗輸入個案，屯門醫院5歲9個月大女童危殆個案，其情況未好轉仍然危殆。
「黃紅碼」上周五全面實施後，衞生署昨日公布有22名持黃碼的入境檢測呈陽性，但未有公布患的病毒量CT值，公眾無法判斷是否復陽抑或帶有具傳染性的高病毒量。
昨日疫情總覽：
▼8月14日 政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼
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▼8月14日 政務司副司長卓永興視察殘舊招牌▼
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【07:00】一連五日的香港美食博覽將於今日（15日）下午6時結束，最後一日展期仍有逾十個快閃優惠推出，當中「1蚊搶購」有1蚊紅酒、1蚊雞煲、1蚊花旗參等，但全為限量供應。下文將逐一介紹所有1蚊搶購、買一送一、加1蚊優惠，並提醒其開搶時間及供應數量。
▼8月14日 美食博覽周日逼爆▼
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▼8月13日 周末的香港美食博覽2022人山人海▼
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【07:00】為了讓護理學院學生能在不受疫情影響下學習，理大在今年初推出虛擬醫院，讓學生實踐所學。與現時大部分的虛擬教學系統不同，理大的虛擬醫院為香港首個可以模擬醫院病房多變複雜環境的系統，有學生指系統可以給予即時回饋，比實習更能重溫所學。
5歲危殆女童仍留醫PICU 11歲姊打齊針亦確診 情況穩定感喉嚨痛紅黃碼｜22宗黃碼人士染疫 張竹君：每日檢測降社區傳播風險紅黃碼｜黃碼人士倘返工被拒 僱主仍要出糧 不得扣減員工有薪假3000外勞照顧者僅應付兩年需求 孫玉菡將制訂本地人填補方案暫緩追租｜禁令結束即有商戶收追租律師信 陳茂波呼籲業主體恤
▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼
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▼8月10日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜65廈上榜沙田區最多 爵悅庭泓景臺等6個屋苑打孖上確診大廈｜增2815幢 涉美孚新邨、海怡半島 21幢政府宿舍上榜太安樓、海璇、麗瑤邨等24處污水陽性 政府派19萬套快測網傳永久離港領MPF收不能拆神秘信封 入境處譴責：唯恐天下不亂網傳以「永久離港」取強積金將收「神秘信封」 積金局：從無發信