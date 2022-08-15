疫情．最新｜維景灣畔6座強檢今早解封　1宗陽性9宗不確定個案

本港昨（14日）新增4,979宗確診，包括215宗輸入個案，屯門醫院5歲9個月大女童危殆個案，其情況未好轉仍然危殆。



「黃紅碼」上周五全面實施後，衞生署昨日公布有22名持黃碼的入境檢測呈陽性，但未有公布患的病毒量CT值，公眾無法判斷是否復陽抑或帶有具傳染性的高病毒量。



昨日疫情總覽：



【08:11】政府昨日（14日）圍封將軍澳維景灣畔第6座，今早（15日）7時45分完成強檢，有876人接受檢測，發現1宗陽性檢測個案和9宗檢測結果不確定的個案，衞生署衞生防護中心將會跟進。

政府公布，將軍澳維景灣畔第6座內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，可經由指定出口離開「受限區域」。

▼8月14日 政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼



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▼8月14日 政務司副司長卓永興視察殘舊招牌▼



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【07:00】一連五日的香港美食博覽將於今日（15日）下午6時結束，最後一日展期仍有逾十個快閃優惠推出，當中「1蚊搶購」有1蚊紅酒、1蚊雞煲、1蚊花旗參等，但全為限量供應。下文將逐一介紹所有1蚊搶購、買一送一、加1蚊優惠，並提醒其開搶時間及供應數量。

▼8月14日 美食博覽周日逼爆▼



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▼8月13日 周末的香港美食博覽2022人山人海▼



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【07:00】為了讓護理學院學生能在不受疫情影響下學習，理大在今年初推出虛擬醫院，讓學生實踐所學。與現時大部分的虛擬教學系統不同，理大的虛擬醫院為香港首個可以模擬醫院病房多變複雜環境的系統，有學生指系統可以給予即時回饋，比實習更能重溫所學。

理大在今年年頭推出虛擬醫院，為香港首個非一床一病的虛擬學習系統。系統模擬病房複雜多變的環境 （理大提供圖片）

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



▼8月10日起強制檢測公告▼

