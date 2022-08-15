消委會｜顏色口罩不遜色於傳統口罩　未能緊貼面部應將橡筋打結

佩戴口罩已成為生活的一部分，傳統款式的藍色或綠色口罩或已滿足不到港人的潮流觸角，然而彩色或圖案口罩卻常被坊間指或含致癌物。消委會表示，今次彩色口罩調查並未發現有致癌物偶氮染料，而彩色口罩表現亦不較傳統藍色或綠色口罩為差，還引述專家指出，雖然大部份偶氮染料本身沒有毒性，但有可能在特定條件下會產生致癌的芳香胺（aromatic amines），市民若擔心口罩染料是否安全，建議可避免使用彩色或圖案口罩。



消委會向市民提供佩戴口罩的貼士，若口罩較鬆未能貼緊面部，應考慮將橡筋於口罩邊緣打結並整理好，然後將多餘的口罩材料摺疊並藏於口罩邊緣內。



▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 3平面口罩（評分由高至低）▼



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儘管今次消委會測試並未發現市面常見的顏色口罩有含致癌物偶氮染料，但仍有不少市民對顏色口罩安全有所疑慮。香港理工大學時裝及紡織學院副教授葉曉雲表示，偶氮染料有機會用於印花口罩，但較常用於其他纖維物料或塑膠等的染色。

葉稱，雖然大部分偶氮染料本身沒有毒性，但有些可能在特定條件下產生致癌的芳香胺，例如被皮膚上的細菌分解，因此一些國家或地區禁止在紡織品和皮革上使用該等有機會分解出芳香胺的偶氮染料。她認為，消費者如果擔心口罩所用染料是否安全，最好避免使用彩色或圖案口罩，或選擇有提供相關染料檢測報告的產品。

消委會則指，外科口罩一般視為醫療儀器，本港現時並無特定法例規管醫療儀器的製造、進口、出口、銷售及使用，衞生署的醫療儀器科現正推行自願性質的「醫療儀器行政管理制度」，當中包括表列第II、III及IV級一般醫療儀器，惟外科手術用口罩屬於第I級一般醫療儀器，故不屬表列範圍。消委會期望當局可加強規管外科口罩，訂下清晰的指引，相信消費者可更安心購買及使用外科口罩。

政府多個衞生部門常提醒市民，佩戴口罩時需要緊貼面部，消委會亦提供幾個小貼士：

1、每次佩戴口罩須檢查是否緊貼面部，可將雙手掬成杯狀放在口罩，檢查外側邊緣是否留有空隙，並確保沒有空氣從眼部附近位置或口罩兩側邊緣漏出；



2、如口罩未能透過上述方法緊貼面部，應考慮將口罩的橡筋於口罩邊緣打結並整理好，然後將多餘的口罩材料摺疊並藏於口罩邊緣內；

3、如口罩仍未能緊貼面部，可考慮在外科口罩外加上布口罩；

4、基於安全理由，呼吸有困難的人士、需協助才可取下口罩的人士，以及沒有監督下之 2 歲以下的兒童，均不建議佩戴口罩。

▼消委會佩戴口罩小知識▼

