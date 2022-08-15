行政署長盧世雄接觸患者須隔離　環境局長新聞秘書快測陽性

行政署今日（15日）公布，行政署長盧世雄曾與初步確診人士接觸，正進行家居檢疫，盧世雄每日都有快速抗原測試，今日結果呈陰性。



另外，環境及生態局亦公布，環境局局長謝展寰的新聞秘書新冠病毒快速抗原測試呈陽性，她上周五（12日）最後上班。謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性，謝展寰昨日曾陪同政務司副司長卓永興到太子視察後巷衛生黑點。



行政署長盧世雄曾與初步確診人士接觸，正進行家居檢疫。(政府新聞處)

行政署表示，行政署長盧世雄因曾與初步確診新冠肺炎人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。盧世雄有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

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環境局表示，局長新聞秘書在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為8月12日。

環境及生態局局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

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