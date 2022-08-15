嘶哮症｜兩歲3個月大染疫男童危殆　醫管局指病童患嘶哮症續增

疫情持續，本港今（15日）新增4,896宗確診，另再多四名長者離世。幼童染疫後情況危殆情況續增，一名未打針的兩歲3個月大男童，上周五（12日）出現發燒及感冒徵狀，今日凌晨呼吸急促及喘鳴，家人遂帶往求診並證實感染新冠。男童呼吸困難持續惡化，並出現嘶哮症，需要插喉輔助呼吸，目前正留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部（PICU），情況危殆；另外，正留醫屯門醫院PICU、前日公布的5歲9個月大女童仍然危殆。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，局方沒備存染疫幼童患嘶哮症比例的具體數據，但多間醫院兒科醫生均反映現象續增，呼籲家長倘發現年幼子女呼吸困難、肋骨凹陷、或聲音呈高音喘鳴等，應帶往急症室求醫，另應盡快帶同子女打針，加強保護。



新增個案中，有4,699宗屬本地確診個案，包括1,594宗經核酸檢測陽性，以及3,105宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同197宗輸入個案，即合共新增4,896宗確診。

新增２名危殆及６名嚴重病人

現時共有1,783名確診患者留醫，當中230人屬新近入院。昨各增兩名危殆及六名嚴重病人，現時累計29人情況危殆，29人情況嚴重，其中9名危殆病人正於深切治療部留醫。

劉家獻表示，今日新增一位兒童危殆個案，涉及一名未打針的兩歲3個月大男童。他上周五（12日）出現發燒及感冒徵狀，今日凌晨呼吸急促及喘鳴，家人遂帶往仁濟醫院求醫，隨後證實確診，且病毒量較高，CT值達14.8，目前未有變異病毒株報告。劉家獻續指，由於男童呼吸困難情況持續惡化，並出現嘶哮症，需要插喉輔助呼吸，目前正於瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆，醫護人員正密切監察情況，提供合適治療。男童爸爸數日前感染，其同樣無打針的約5歲胞姐則與其相若時間確診。

多間兒科醫生反映嘶哮症病例增加

劉家獻續指，目前未有具體數據顯示染疫幼童患嘶哮症比例，但多間醫院兒科醫生均反映現象續增，包括感染後引起氣管咽喉發炎引致嘶哮症情況。他呼籲，如兒童染疫後，呼吸出現困難例如需大力抖氣、呼吸增快、肋骨凹陷、或聲音呈高音喘鳴，應帶往急症室求醫，可盡早接受治療包括聞氧氣，屆時則未必需要插喉，「所以快係好緊要。」他提到，近日已累計有兩名染疫幼童需留醫兒童深切治療部，「唔希望發生，一宗都係（嫌）多。」至於整體兒科的隔離病床則見緊張，劉家獻指，部份醫院已增加兒科隔離病床，醫管局已有計劃因應需求，在不同醫院加開兒科病床。

他提醒，現時接種年齡已調低至6個月，建議家長應盡快帶子女打齊三針，另倘家中有高危人士，例如5歲以下小童、70歲以上長者、28周以上孕婦或免疫低病人，染疫後應進入社區隔離設施檢疫，以減少傳播予高危群組機會。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則指，3歲以下幼童感染比例較兩周前輕徵上升，由1.5%增至目前的1.8%，3-9歲小童感染比例則維持不變。

一名染疫的兩歲3個月大男童，出現嘶哮症情況，需要插喉輔助呼吸，目前正於瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。（資料圖片）

前日公布的5歲9個月大女童目前仍然危殆，正於屯門醫院兒科深切治療部留醫，另其已打齊針的11歲姐姐同告確診，現時情況穩定，劉家獻呼籲，家長應盡快帶小朋友打針，加強保護，他強調，接種疫苗是最有效預防重症及死亡的方法，他引述專家指，打針可大大減低出現嘶哮症或腦部病變情況。

5歲9個月大女童目前仍然危殆，正於屯門醫院兒科深切治療部留醫；其已打齊三針的11歲姐姐同告確診，現時情況穩定，正留醫同一醫院的兒科病房。（資料圖片）

增４長者死亡 當中3人未打齊三針

死亡個案則再增四宗，涉及四名年齡介乎63歲至91歲男病人，其中三人未打齊三針。較年輕的63歲男患者，本身有肺癆，亦曾於2017年出現胸口痛、輕微肺動脈及血壓高，他於本月7日快測陽性，他期間未有前往指定診所求醫，亦無進食抗新冠口服藥紀錄。他隨後於上周六（13日）快測結果轉為陰性，翌日凌晨則向家人表示心口痛，家人見其情況轉差，後來更無反應，遂急召救護車送往北區醫院深切治療部。

劉家獻表示，病人情況急轉直下，惟入院前未曾求醫，遂無法掌握其病情轉差原因，醫生初步懷疑與新冠肺炎或心臟病發相關，已轉介死因庭研究。其餘三名死者則本身有長期病患。他續說，60歲長者倘有不適，即使病徵輕徵例如疲累、喉乾、流鼻水等，應盡快求醫。他提到60歲以上人士不論有否打針，均會獲處方新冠口服藥，建議可預約指定診所或透過HA GO手機App預約遙距診症，以減低重症或死亡機會。

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