疫情．最新｜確診兒童患嘶哮症個案勢增　醫管局促盡快打疫苗

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 黃金棋 鄧宇詩 麥鍵瀧 曾鳳婷
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本港新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增4,896宗確診，包括197宗輸入個案。另外，再多一名年僅27個月大的男童確診後，併發出現嘶哮症，情況危殆須入住深切治療病房及插喉。由於確診兒童增加，醫管局料患嘶哮症個案將增加，促家長盡快帶年幼子女去打疫苗。

昨日疫情總覽：

疫情．最新｜65大廈強制檢測　維景灣畔2座等將軍澳9大廈上榜

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼

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▼8月11日　九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼

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▼8月15日　美食博覽最後一日丁財兩旺▼

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▼8月14日　政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼

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消費券｜第一期八達通尾數$1000　符一條件今起即可拍卡領取

【07:00】不少人已領取第二期消費券首輪2,000元，不過在第一期使用八達通領取的市民要留意，之前未領取第一期尾數1,000元的用戶，可由今日（16日）起到指定便利店、超級市場、公共交通費用補貼領取站等拍卡領取，或利用手機應用程式拍卡過數，條件是必須已累積合資格消費達4,000元。連同上周日（7日）第二期首輪2,000元消費券，即本月合共可獲3,000元。

至於第二階段尾期1,000元消費券，最快可於12月16日領取，以迎接聖誕節消費熱潮。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼

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強制檢測｜半個月突擊執法八次超上月總和　52人無檢測共罰款52萬

【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案，每日有數十幢大廈被醫務衞生局納入強制檢測公告。近日港府強制檢測執法明顯增加，8月1日至8月15日半個月間，當局已於八幢大廈查核住戶的檢測證明，比上月全個月在六幢大廈執法的次數更多。在八次就強制檢測的執法行動中，當局共向52人發出定額罰款一萬元通知書，相當於今年消費券金額。

當局周一（15日）於九龍灣彩興苑彩萱閣行動找到最多人違反強制檢測公告，達127人未有做核酸檢測，佔檢查人數的23.5%。至於最多人被罰款的為上周六（13日）於長沙灣宇晴軒第一座進行的執法行動，當中有17人被發放定額罰款通知書。

▼8月11日　富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼

27個月大男童染疫後現嘶哮症　入ICU插喉　家姐亦已確診嘶哮症｜染疫27個月大男童危殆　醫管局教家長留意4種危急徵兆兒童醫院為6個月至3歲幼童接種科興　家長：確診童數增令人擔心政府總部爆疫　醫務衞生局政務助理、環境及生態局新聞秘書染疫政府總部爆疫｜醫務衞生局局長新聞秘書確診　盧寵茂檢測陰性紅黃碼｜兩日共55宗黃碼人士離開酒店後確診　大部份病毒量偏高
兩前機艙服務員否認違防控規例受審　警誡稱國泰指引准出外探親友美食博覽｜最後一日掃貨潮逼爆　有市民兩度入場共花5000元美食博覽煞科　參展商推優惠吸客清貨　人流、銷情勝預期消委會口罩｜30款彩色及圖案口罩測試五款獲滿分　兩款性價比最高消委會口罩｜顏色口罩不遜色於傳統款　未能緊貼面部應將橡筋打結消委會口罩｜30款顏色口罩6款含菌量超標　CASETiFY超逾6倍

▼8月10日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜涉65大廈將軍澳區及沙田區重災　維景灣畔、天晉II上榜確診大廈｜增2671幢涉淺水灣別墅、凱滙等豪宅　7幢大學宿舍上榜曉廬、天晉、比華利山別墅等污水呈陽性　政府派29萬套快測衞生黑點｜蟲害協會會長批過往鼠患監管不足　倡各界減少棄置垃圾

▼8月15日　污水監測呈陽性的將軍澳屋苑▼

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新冠肺炎
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