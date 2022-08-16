疫情．最新｜確診兒童患嘶哮症個案勢增　醫管局促盡快打疫苗

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增4,896宗確診，包括197宗輸入個案。另外，再多一名年僅27個月大的男童確診後，併發出現嘶哮症，情況危殆須入住深切治療病房及插喉。由於確診兒童增加，醫管局料患嘶哮症個案將增加，促家長盡快帶年幼子女去打疫苗。



昨日疫情總覽：



▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



+ 3

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



+ 6

▼8月15日 美食博覽最後一日丁財兩旺▼



+ 37

▼8月14日 政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼



+ 16

【07:00】不少人已領取第二期消費券首輪2,000元，不過在第一期使用八達通領取的市民要留意，之前未領取第一期尾數1,000元的用戶，可由今日（16日）起到指定便利店、超級市場、公共交通費用補貼領取站等拍卡領取，或利用手機應用程式拍卡過數，條件是必須已累積合資格消費達4,000元。連同上周日（7日）第二期首輪2,000元消費券，即本月合共可獲3,000元。

至於第二階段尾期1,000元消費券，最快可於12月16日領取，以迎接聖誕節消費熱潮。



▼八達通「不合資格消費」查詢▼



+ 2

【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案，每日有數十幢大廈被醫務衞生局納入強制檢測公告。近日港府強制檢測執法明顯增加，8月1日至8月15日半個月間，當局已於八幢大廈查核住戶的檢測證明，比上月全個月在六幢大廈執法的次數更多。在八次就強制檢測的執法行動中，當局共向52人發出定額罰款一萬元通知書，相當於今年消費券金額。

當局周一（15日）於九龍灣彩興苑彩萱閣行動找到最多人違反強制檢測公告，達127人未有做核酸檢測，佔檢查人數的23.5%。至於最多人被罰款的為上周六（13日）於長沙灣宇晴軒第一座進行的執法行動，當中有17人被發放定額罰款通知書。

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



▼8月10日起強制檢測公告▼



+ 38

▼8月15日 污水監測呈陽性的將軍澳屋苑▼

