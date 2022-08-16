疫情．最新｜65大廈納強制檢測　涉大坑豪宅上林、紅磡半島豪庭

本港今日（16日）增5162宗確診，包括272宗輸入，累計有1813名確診病人留院，其中254宗屬新增入院個案，危殆個案27宗，有26名病人嚴重，多11人死亡。昨日危殆的2歲3個月大男童情況好轉，已不用插喉，由危殆轉為穩定，另一名在屯門醫院留醫的5歲9月大女童，目前仍然危殆。學校呈報新增92宗個案，大埔天主教聖保祿幼兒園的N1A班有10學生，其中兩人檢測陽性，需停課一周。



昨日疫情總覽：



【22:35】政府今晚（16日）更新確診大廈名單，名單上共有10,740幢大廈，較昨日微增59幢。當中有2,622幢為新上榜或有新個案，較昨日少49幢；至於18區的大廈分佈則以元朗區佔最多，沙田及觀塘緊隨其後，分別佔274、272及230幢。

新上榜大廈包括不少中產屋苑及豪宅，包括麗港城、太古城、沙田第一城、YOHO TOWN、美孚新邨、日出康城、海怡半島、凱滙等；多個屋苑「全邨覆沒」，包括彩福邨、嘉峰臺、碩門邨及顯徑邨。此外，再有26幢紀律部隊宿舍，及5幢大學的大樓或宿舍新上榜或有新個案。

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【21:30】醫務衞生局公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜。當中64幢有患者居住或到訪，私樓有銅鑼灣大坑道11號上林2座、西灣河欣景花園2座、鰂魚涌南豐新邨11座、紅磡半島豪庭2座、青衣灝景灣3座、青衣海欣花園5座將軍澳怡心園2座、將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)、將軍澳峻瀅1座、荃灣海濱花園海姸閣、屯門怡峰園6座、天水圍嘉湖山莊麗湖居4座。沙田新田圍邨盛圍樓則因污水樣本檢測呈陽性而納入強檢公告。

任何人在8月10日至16日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（17日或18日）前往進行核酸檢測。

▼8月16日強制檢測公告詳情▼



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【20:21】政府啟動打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興周日（14日）率領官員視察視察油尖旺區後巷衞生黑點，包括旺角塘尾道後巷。食環署今日（16日）回覆指，當日在塘尾道後巷共清理約3噸廢物及垃圾，而今年5月至7月則在全港就有關非法展示宣傳品分別發出254、230及242張定額罰款通知書，未有說明是否已向貼街招的「通渠王」作出票控。

【17:17】歐家榮表示，8月1至8月14日有3歲以下小童佔整體1.8%，比較7月18至31日有 874 宗、0至2歲個案有明顯上升，3歲至9歲過去兩周有3483宗個案，佔過去兩周的總個案5.5%。

【17:13】政府今日（16日）公布，在五個區域採集的污水樣本對新冠狀病毒檢測呈陽性和病毒量相對較高，涉及天水圍嘉湖山莊樂湖居及賞湖居、深井浪翠園第一至四期、九龍城御．豪門和豪門，以及深水埗紫藤路和薄扶林道遊樂場附近一帶住宅，當局將向五個區域的24.5萬人派發快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【17:00】馬鞍山福安花園第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（17日）約中午十二時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

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【16:59】劉家獻表示，隨入院新增個案多，已連續 一周每日逾200宗新增個案，數字好高，憂確診入院人數再升，對公院病床及人手帶來更大壓力，非緊急服務無可避免會進一步受影響而縮減，疫情再惡化，會啟動第三階段增病床計劃，有2500至5000張病床會預留接收新增病人。呼籲確診要呈報，不論有沒有病徵都應盡快看醫生，因60歲以上都是高危，會處方口服藥，盡快服藥，展開治療。

【16:55】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（16日）增5162宗確診，包括272宗輸入，另有一宗法醫通知死亡個案，死者為86歲男性，只打一針，無長期病患，但曾髖關節骨折，過去幾個月都在家中卧床。今年8月4日被家人發現在家昏迷，救護員到場證實死亡，法醫科已做臨床解剖，發現肺有病理變化，肺組織化驗後，證實核酸陽性。變異病毒株方面，懷疑BA.4/5個案上升至佔24.5% ，懷疑BA.2.12.1佔8.9%。

【16:48】屯門醫院臨床腫瘤科寧養病房有1名病人助理 8月11日確診，院方追查發現，多9名45至87歲病人及4員工確診，9名病人分別為７男２女，正接受隔離治療。9名病人內，其中一位是53歲男病人，因自身疾病情況關係，暫列危殆；另有76歲男病人，都因自身疾病較嚴重，現列嚴重，另再多一位病人情況嚴重：所以有1人危殆，2人嚴重，6人穩定。感染控制組正調查個案關連，院方已安排職員及病人檢測。

【16:41】劉家獻表示，10宗死亡個案中7人未打齊三針，最年輕死亡為60歲男士，本身有肺癌，正接受化療，8月11日家中快測陽性，當時不適有咳、有痰，呼吸不順，但沒有呈報衞生署，亦無看醫生或食藥，其後病徵愈來愈嚴重，8月14日去北區醫院急症求醫，當時他告訴醫生過去5日有氣喘、咳、啖、心跳情況，故已安排入院，延至同日死亡。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（16日）累計有1813名確診病人留院，其中254宗屬新增入院個案，累計危殆個案27宗，有26名病人嚴重，醫管局呈報多10人死亡。昨日危殆的2歲3個月大男童情況好轉，已不用插喉，由危殆轉為穩定，另一名在屯門醫院留醫的5歲9月大女童，目前仍然危殆。8月14日數據顯示，有22名三歲以下幼兒需入院，數字有上升趨勢。

【16:01】香港年初爆發第五波疫情，郵輪公海遊於一月初被政府叫停，至今未有郵輪重返香港提供公海遊。旅遊界立法會議員姚柏良今日（16日）聯同旅遊業界代表與醫務衞生局副局長李夏茵等官員閉門會議，爭取放寬郵輪旅遊檢疫限制。

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【14:17】美國藥廠莫德納開發新款新冠兩價疫苗，英國當局已批准使用，成為全球首個批准新冠兩價疫苗上市的國家。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（16日）在電台節目指，該款兩價疫苗中有兩種配方，分別針對原始病毒及Omicron BA.1，據藥廠今年6月公布的數據，效果較現時用的單價疫苗明顯優勝；加上現時本港可供選擇的新冠疫苗較少，認為港府可考慮採購。

▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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【12:00】申訴專員公署今日（16日）表示，申訴專員趙慧賢因曾與初步確診人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，期間會在家工作。趙慧賢有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【09:40】新學年將至，立法會議員（選委會）周文港今早（16日）在電台節目指，收到八大校長會的反映，指今年有逾4萬名來自海外及內地的新生，當中相當一部份學生來港有困難。周文港建議，港府應增加「來港易計劃」名額至與「回港易計劃」看齊。另外，由於檢疫酒店房間不足應付外地學生需求，他提議政府啟用現時閒置、分別位於的新田及港珠澳大橋香港口岸人工島的隔離施設讓他們接受隔離，短暫解決外地學生需要的同時，也可避免加劇檢疫酒店房間供應緊張的問題。

【09:00】本港近日相繼出現幼童染疫轉為重症的個案，政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（16日）在電台節目指，一名27個月大的男童染疫後出現嘶哮症，昨日（15日）送院後醫護人士給予氧氣及藥物，情況仍未有改善，需轉院並入住深切治療部及插喉。



劉宇隆表明：「唔係有深切治療部就可以復原，愈重嘅病，復原機會愈低。」提醒家長若發現染疫兒童呼吸不暢順、有聲，要盡快求醫。他也呼籲家長盡早帶兒童接種新冠疫苗，期望在年底幼童接種率可達至5、6成。

【07:00】不少人已領取第二期消費券首輪2,000元，不過在第一期使用八達通領取的市民要留意，之前未領取第一期尾數1,000元的用戶，可由今日（16日）起到指定便利店、超級市場、公共交通費用補貼領取站等拍卡領取，或利用手機應用程式拍卡過數，條件是必須已累積合資格消費達4,000元。連同上周日（7日）第二期首輪2,000元消費券，即本月合共可獲3,000元。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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【07:00】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案，每日有數十幢大廈被醫務衞生局納入強制檢測公告。近日港府強制檢測執法明顯增加，8月1日至8月15日半個月間，當局已於八幢大廈查核住戶的檢測證明，比上月全個月在六幢大廈執法的次數更多。在八次就強制檢測的執法行動中，當局共向52人發出定額罰款一萬元通知書，相當於今年消費券金額。

當局周一（15日）於九龍灣彩興苑彩萱閣行動找到最多人違反強制檢測公告，達127人未有做核酸檢測，佔檢查人數的23.5%。至於最多人被罰款的為上周六（13日）於長沙灣宇晴軒第一座進行的執法行動，當中有17人被發放定額罰款通知書。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



+ 6

▼8月15日 美食博覽最後一日丁財兩旺▼



+ 37

▼8月14日 政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼



+ 16

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



▼8月10日起強制檢測公告▼



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▼8月15日 污水監測呈陽性的將軍澳屋苑▼

