衞生黑點｜卓永興周日巡塘尾道後巷　食環署即日清理3噸垃圾

政府啟動打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興周日（14日）率領官員視察視察油尖旺區後巷衞生黑點，包括旺角塘尾道後巷。食環署今日（16日）回覆指，當日在塘尾道後巷共清理約3噸廢物及垃圾，而今年5月至7月則在全港就有關非法展示宣傳品分別發出254、230及242張定額罰款通知書，未有說明是否已向貼街招的「通渠王」作出票控。



▼8月14日 政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼



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5至7月向貼街招人士發出726張定額罰款通知書

卓永興日前視察塘尾道後巷時，發現多輛棄置電單車，並要求相關部門移走電單車；並點名要求清理通渠街招廣告。食環署今日表示，當日在塘尾道後巷共清理約3噸廢物及垃圾。

另外，當局指根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第104A(1)條規定， 任何人在私人土地或政府土地展示或張貼招貼或海報，除獲書面准許外即屬犯罪。違例者一經定罪，最高可被判罰款10,000元及每日罰款300元。而根據記錄，食環署過5至7月在全港就有關非法展示宣傳品分別發出254、230及242張定額罰款通知書。

▼18區衞生黑點名單▼



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食環署強調，在「政府打擊衞生黑點計劃」期間，會着力與其他相關部門處理全港多個衞生和街道管理黑點的問題，除了強化日常清潔工作外，亦會加強宣傳教育並鼓勵社區參與。