疫情．最新｜日均200患者入院 留院人數直逼2000人
撰文：歐陽德浩 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 蕭博禧 鄧宇詩
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本港昨日（16日）增5,162宗確診，5月反彈以來第三次單日錄得超過5,000宗水平。累計有1813名確診病人留院，而近日每日有200名患者入院，威脅公營醫療系統服務。早前危殆的2歲3個月大男童情況好轉，已不用插喉，由危殆轉為穩定，另一名在屯門醫院留醫的5歲9月大女童，目前仍然危殆。
昨日疫情總覽：
▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼
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▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼
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▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼
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▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼
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▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼
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【06:00】近日兒童確診個案持續上升，死亡，重症個案增，以及康復後的長新冠後遺症惹關注，截至8月15日，瑪嘉烈醫院共跟進288宗8至13歲的小童長新冠個案，當中有患者出現每日短暫失去視力的後遺症。至於出現嘶吼症的個案亦有上升，近期每日或隔日便會有個案呈報。
瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，當小朋友出現病徵時，家長不應猶疑，要盡快帶小朋友求醫，及早接種新冠疫苗亦能有效預防感染後的急性併發症或後遺症。
【06:00】暑假剛開始，但也開學在即，醫管局為學生及家長提供回校上課的感染控制建議。瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）陳瑩斐提醒家長為子女快測時並非愈入愈好，更重要的是在鼻孔中轉圈，以採集到足夠的分泌物。
學生在校內必須戴好口罩，緊貼面部，完全覆蓋口、鼻及下巴，並時刻保持雙手清潔，防止病毒傳播。
▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼
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▼8月10日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜65廈上榜 涉大坑豪宅上林、半島豪庭、峻瀅、泓景臺等確診大廈｜增2622幢 嘉峰臺等4屋苑全邨覆沒 美孚新邨17幢上榜嘉湖山莊兩屋苑、浪翠園全四期等污水呈陽性 五區24.5萬人要快測強制檢測｜半個月突擊執法八次超上月總和 52人無檢測共罰款52萬消費券｜收17萬宗覆檢申請 2.9萬人翻案成功今獲發2000元消費券消委會口罩｜黃鳳嫺促廠商做質控 何栢良：打加強劑不用戴兩口罩
▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼
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▼8月16日 機場再現送別移民親友情景▼
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