對抗疫情　未來數星期將進入關鍵時刻

「疫情已見頂了嗎？」家人問，朋友問，病人問，家長問，記者天天都問。

疫情何時見頂，任何說法都只屬預測。擺在大家眼前的，是一堆不斷上升的數字，上星期開始本港確診數字已再破6,000宗；無論新確診或留醫病人人數均呈上升趨勢，當中幼童確診入院數目，以及嚴重、急殆病人數目亦正在增加；傳播力較高的變異病毒株Omicron BA.4或BA.5佔本地個案比例亦同樣在上升。

撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



新冠治療中心（亞博館）已於8月22日重啟接收病人，紓緩公立醫院壓力。

疫情何時見頂，沒人能說準，但未來數星期將是抗疫關鍵時刻。經歷過以往幾波疫情的巨大風浪，醫院管理局（醫管局）已制定應變方案，有信心能做好一切靈活調動與妥善準備。我們準備好的同時，亦希望大家同心抗疫，一起坐穩這艘抗疫船，共同應對未來的挑戰。

大家除了關心疫情何時見頂外，疫情反彈對公營醫療服務構成多大影響，同樣備受關注。現時有超過2,100名確診病人在公立醫院留醫，對公立醫院運作及服務已構成一定程度影響。面對疫情反彈，我們必須作最好準備和應對。

目前入院治療的新冠確診病人越來越多，新冠治療中心（亞博館）已重啟接收病人，醫管局亦已啟動第三階段病床調動計劃。我們會從新冠治療中心（亞博館）、北大嶼山醫院香港感染控制中心及各醫院預留二千多至五千張病床接收確診病人，有需要時會繼續增加。另外，我們已制訂實名制調動病床和人手方案，以便有需要時可迅促從各醫院聯網抽調病床及人手照顧病人。

新冠治療中心（亞博館）已於8月22日重啟接收病人，紓緩公立醫院壓力。

為阻止疫情進一步惡化，以及為了向確診病人提供合適治療，公立醫院付出了不少代價，犧牲了不少原有服務。為配合調動人手及病床，無可避免部分非緊急手術、非緊急住院治療、專科門診及日間服務需作調整。我們作出服務調整的安排相當不容易，為的是要讓醫護人員集中處理疫情，及加強執行感染控制措施，減低感染風險。假若疫情進一步惡化，我們預計將會有更多非緊急服務受影響，希望病人能夠諒解。

我們再次呼籲仍未完成疫苗接種的市民應盡快接種，加強保護自己與身邊人；開學在即，父母亦應盡早安排子女接種疫苗。一旦不幸確診，即使病徵輕微都應盡快接受治療，減低出現重症或死亡風險。

誠然，長時間抗疫令人身心疲憊。但無論如何，面對這場持久的抗疫戰，我們絕對不能鬆懈，不能有半點僥倖心理，要時刻保持最高警惕；全社會上下一心，才能阻止疫情惡化。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

