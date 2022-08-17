衞生黑點｜高官巡視後仍有廢棄電單車　有後巷垃圾堆積如山

政府在剛過去的星期日（14日）開展為期三個月打擊逾600個衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興當日巡視荔枝角道、塘尾道一帶後巷，要求清走一堆棄置電單車，並指示下屬跟進貼「渠王」街招廣告。

《香港01》今日再視察荔枝角道、太子道西、塘尾道、大南街一帶後巷，仍有至少一架棄置電單車，「渠王」街招亦未除。此外，更發現鄰近「做Show」現場的荔枝角道大南街休憩處一帶後巷，有嚴重的垃圾棄置問題，衞生情況惡劣。



卓永興日前率領一眾官員巡視荔枝角道、塘尾道一帶後巷，指令要清理後巷垃圾。記者今日到附近一條後巷視察，剛好有食環署清潔工進行清潔。現場所見，入口處已擺放食環署告示，標明「亂拋垃圾會被罰款1500元」，而溝渠處亦放置了捕鼠器及老鼠藥。

惟記者所見，後巷內仍有「渠王」街招，還有至少一架廢棄的電單車，車身損毀、沒掛車牌及行車證棄置現場。另外，亦有「健全」的電單車停泊在電壓房門口外，成安全隱患。

記者又發現，鄰近荔枝角道/大南街休憩處一帶後巷棄置問題尤其嚴重。後巷兩則堆滿塑膠桶、舊衣布料、行李箱、垃圾等，僅能讓一人通過。垃圾上則見蒼蠅亂飛，衞生情況惡劣。

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商戶：垃圾多在晚上棄置 對根治感悲觀

附近報攤檔主林太稱，雜物大多在晚上擺放，但不知它們來源，對此感無奈：「我哋出聲咪棧攞嚟麻煩？」她見過有官員到附近視察，昨日（16日）亦有食環署職員來清理，但一直未能根治問題，「今日清完，佢聽日又嚟擺。」

林太對清理這個黑點感悲觀，「之前食環署一星期嚟兩次，依家可能日日都嚟，但日日都係咁，好難搞。」她稱雜物太多，而且一到晚上就有人棄置，「難為啲清潔工人搬」。

曾向食環署投訴但每次都「做一半」

每天來休憩處的梁伯伯曾致電食環署投訴，稱署方每次都是「接受投訴」，但成果有目共睹。他指後巷垃圾堆積問題已久，懷疑由一位在附近居住，有精神問題的女士棄置。梁伯伯稱，後巷衛生情況極之惡劣，臭味難掩，認為政府需積極行動方能徹底解決。近日也有食環署職員來清理，但形容他們「做一半畀人睇」，每次只清理一部分。

對於政府打擊衞生黑點計畫，卓永興等高官到附近「巡街」，梁伯伯笑稱「早幾日幾廿人去搞嗰條後巷，諗住搞完嗰度搞呢度，咁又唔係，搞咗之後呢度唔搞。」他認為政府早知悉該處情況，問題不在於卓永興沒親眼目睹。

有食環署職員準備在該處進行清理行動

記者後來又見食環署職員在附近巡查，準備把後巷情況拍照作紀錄，上報後待食環署派員清理。