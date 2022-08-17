3男涉向小學女生淋液罪成　求情稱女童只是少少驚嚇　被判囚3個月

6歲小學女生於前年在學校門外遭人淋潑橙紅色液體，警方調查時發現，女童的外祖父及母親亦在較早前遭襲擊。三名涉案男子經審訊後被裁定普通襲擊罪成，今（17日）在區域法院判刑。辯方求情稱，女童受傷輕微，只是有少少驚嚇。惟區域法院暫委法官周燕珠指指，女童手無寸鐵、毫無防備，理應無憂無慮，且其父母將女兒送上校巴亦應感到安全，但卻遭被告襲擊。X雖無受嚴重傷害，但卻要停課一星期，可見他們因而感到不安、焦慮，此乃加刑因素，終判3人各囚3個月。



本案的3名被告：李培耀（28歲，地盤工人 ）、張富傑（33歲，餐廳東主）及陳效智（47歲，運輸工人），被裁定一項普通襲擊罪成，指他們於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童Ｘ（事發時6歲）。李另面對有意圖而導致身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，早前分別被裁定表證不成立及罪脫。

求情指X受傷輕微 只是有少少驚嚇

辯方求情指，李培耀與女友育有一名3個月大的女兒，女友更患有產後抑鬱。李另自言已為人父，明白己所為對X父母的影響，願向X作出物質上的賠償；張富傑亦自言感到悔疚，其經營的餐廳亦因還柙而面臨倒閉；陳效智的父親則早前完成了前列腺癌手術，母親患有糖尿病，陳望能早日出獄照顧父母。辯方另指，張當日是向X背後潑液體，X受傷輕微，只是有少少驚嚇，望法庭能輕判。

法官判刑指，本案嚴重之處在於受害人為年僅6歲的女童，X當日從校巴下車走向學校時，卻遭被告淋以酒紅色液體，除了X受到驚嚇外，周圍的人亦受到影響。再者，X的父母將女兒送上校巴，理應感到安全，但他們在事後卻要X停課一星期，明顯存在不安、擔憂情緒。

官指X無可能與他人結怨 各被告意圖襲擊X 向其外祖父施壓

法官續指，X無可能與任何人結怨，必然與因認人質素而脫罪、涉及X外祖父的意圖傷人罪有關，眾被告意圖襲擊X向其外祖父施壓，故判刑時亦應加以考量。另眾被告清楚知道X何時及如何上學，必然有預謀、精心策劃，參與者至少4人。其中3名被告積極參與，雖然淋液體時間短，但他們當天早於7時便集合，分頭行事，直至犯案後逃走，歷時1個小時。

法官最後指，X作為一名上學小童，手無寸鐵、毫無防備，理應無憂無慮，不應受到如此襲擊，法庭有責任保護年幼兒童，最終考慮到案情的嚴重性、X未有受傷，判3人各囚3個月。由於法官不認為辯方所指案件出現不合理延誤，遂沒有進一步刑期扣減。

案件編號：DCCC 371/2021