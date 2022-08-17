鄧家彪促政府重啟啟德單軌鐵路　獻計縮至6公里減成本避技術難點

撰文：蕭博禧
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九龍東環保連接系統計劃下建議興建一條啟德單軌鐵路，以滿足日後啟德發展區交通需要，惟計劃自2007年初次提出，研究逾10年後於2020年因成本昂貴等原因被擱置，並以電動小巴、自動行人道等「多元組合」代替。多間發展商近日稱將與政府商討重啟項目。

九龍東立法會議員鄧家彪聯促政府在今屆首份施政報告中重啟項目，強調啟德輕軌可連接整個九龍東，紓緩區內交通需求，更可成為「打卡」景點。他獻計提出「工聯會啟德單軌鐵路線建議」，建議單軌長度可由原計劃9公里縮至6公里，路線由九龍灣站到郵輪碼頭站，沿路共十站，以避開觀塘一帶技術難點，減低建造成本。

啟德單軌鐵路原計劃由港鐵觀塘站，連接整個啟德發展區，經沙中線啟德站，再達九龍灣站。據發展局2012年提交的立法會文件，單軌鐵路計劃原長9公里，設12個車站。不過，路線需經過觀塘避風塘、觀塘繞道等，增加技術困難及成本，最終在2020年施政報告遭擱置。

工聯會方案縮水 避觀塘一帶技術難點

鄧家彪今（17日）召開記者會，要求新一屆政府重啟項目，並提出「工聯會啟德單軌鐵路線建議」，建議單軌長度縮短為約6公里，路線由九龍灣站到郵輪碼頭站，沿路共10站，並採納「膠輪捷運系統」。他指新方案可避開技術難點，減低建造成本，更可以與九龍灣站連接，可平衡建造可行性與乘搭需求。

上屆政府曾稱營運成本是擱置因素之一

鄧續指，相信單軌鐵路會成為港人「打卡」、「為搭而搭」的景點，若欠缺啟德單軌作爲主動脈，啟德新區將似「死城」一樣難以前往，不利啟德一帶居民及旅遊業工作者。他又指，東九龍交通問題嚴重，疫情前觀塘線載客率97%，已達飽和狀態，而啟德未來人口將大增，2026/27年度料有1.21萬伙公營房屋落成，九龍灣宏照道未來亦將有公屋落成，觀塘及啟德未來交通需求將繼續增長。

鄧家彪又憶述2020年政府宣布擱置項目時，曾與現任財政司副司長、前發展局局長黃偉綸會面，引述黃指政府擱置單軌鐵路其中一個因素是營運成本，稱擔心建成後缺乏乘客。他認為，觀塘區是十八區人口密度最高的地區，不相信沒有乘客，認爲若啟德區仍依靠小巴單層巴士等交通是「舊思維」。

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