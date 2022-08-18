柬埔寨騙案｜兩港青困緬甸一人在KK園區　電騙遇街坊透露被迫詐騙

東南亞詐騙集團日益猖獗，有港人被利誘到當地後失聯，保安局表示，入境處及警方分別接獲17及12宗個案，入境處已協助12人離開當地。



前油尖旺區區議員余德寶今日（18日）指出，接獲兩宗家屬求助，其20多歲兒子被騙到緬甸從事詐騙活動，其中一人在「KK園區」，他指有街坊早前墮投資騙局，騙徒聲稱正是求助個案兒子，要完成十多萬元詐騙才能贖身。



▼詐騙營內情況▼



兩個案6月經網上「朋友」介紹到緬甸 暫未受惡劣對待

余德寶今早在商台《在晴朗的一天出發》表示，早前收到兩宗家屬求助，其20多歲兒子今年6月於網上認識「朋友」，被介紹到緬甸工作，家屬指兩人分別被困在「KK園區」及另一地點，需要完成指定詐騙金額才能贖身，或要求家人提供贖金，雖然兩人暫未受到惡劣對待，但情緒不穩定，擔心會輕生，其中一名家屬曾在本月15日聯絡過兒子。

一求助人電騙舊街坊投資加密幣 言談間透露需10多萬贖身

余德寶又指，曾有街坊遇上騙徒，被遊說投資加密貨幣，損失約1萬港元，騙徒在對話中透露，自己是其中一名求助個案受害人，言談間指自己被迫行騙，需要十多萬元贖身。

余德寶稱家屬已向當地民間組織求助 促保安局與家屬接觸

余德寶表示，家屬已向當地民間組織尋求協助，亦已報警，希望香港警方可以在拘捕本地「蛇頭」，追查犯罪集團，亦期望保安局能與家屬接觸，加強公眾教育，避免更多人受騙。

油尖旺區議會前副主席余德寶。（資料圖片）

緬甸技術人員月薪約2至4萬港元 中小企聯合會劉達邦：月薪10萬不可能

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦在同一節目表示，現時會有港商在當地設廠招募員工，一般會提供膳食住宿，技術人員月薪約2至4萬港元，提醒市民如遇有月薪10萬元的招聘廣告，基本上是不可能。