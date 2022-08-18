本地米｜首批花腰仔應市　港原生水稻香如雲呢拿　每份125克賣$78

漁農自然護理署早前成功復育有「雲呢拿」香味的本地稻米品種「花腰仔」。「花腰仔」今（18日）應市，現可透過應用程式「本地魚菜直送」向蔬菜統營處訂購，每份125克賣88元，現優惠價78元。

蔬菜統營處經理羅家豪承認定價進取，稱初次推出市場成本高，而七月收成期遇颱風，打擊產量。另外，他指「花腰仔」屬稀有品種，當局重新推出市場時希望凸顯香港品牌，提高其價值。羅家豪對「花腰仔」銷情有信心，相信可鼓勵更多農戶加入種植稻米。



可向農民或菜統處購買 每人限一份 首批售罄要等3個月

「花腰仔」現可直接向農民購買，或通過應用程式「本地魚菜直送」向蔬菜統營處訂購，每份125克賣88元，現優惠價78元。「花腰仔」目前存貨約200份，每張訂單限購一份，售罄後，消費者要待十月尾至十一月初才買到晚造米。

菜統處指7月遇颱風影響產量

蔬菜統營處經理羅家豪承認，花腰仔定價進取，售價較市場同類產品高。他解釋稱七月收成期正好遇颱風，打擊產量，首次設計包裝及生產也提高成本。他又說，「花腰仔」屬稀有品種，當局重新推出市場時希望凸顯香港品牌，提高其價值。羅家豪表示，會收集這次銷售情況向農戶反映。

早造米生命力較強 晚造米蟲害較多

廣記農場負責人梁廣聯是參與種植「花腰仔」其中一個農戶，他認為種植「花腰仔」與其他水稻米無太大分別，豐收時產量亦與東南亞米種相若。梁廣聯特別提出，早造較晚造好，稱早造生命力較強，而晚造蟲害較多。他解釋，去年種晚造發現蛀心蟲，千多尺農地只種出數斤，而早造則種出約220公斤。他又說，看好「花腰仔」銷情，明年會預留土地繼續種植。

盼鼓勵農戶種植稻米 漁護署：花腰仔最適合配香港餸菜

羅家豪對「花腰仔」銷情有信心，認為香港市民熱愛本地農產品，這次再有本地米在市場銷售，相信若反應理想可鼓勵更多農戶投身稻米種植。漁農自然護理署則指有稻米專家試食後表示「花腰仔」顆粒分明，所以容易沾上醬汁，最適合配香港餸菜，並指有關「花腰仔」的銷售，可致電菜統處2387 4164查詢。