九天天氣｜天文台料今明有雷暴　反氣旋增強　8.23處暑酷熱達34度

天氣持續不穩，天文台預料受廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴，香港今日（19日）短暫時間有陽光，間中有驟雨，稍後局部地區有雷暴。吹和緩東至東南風。展望明日（20日）會有驟雨及雷暴。



根據天文台九天天氣預報，下周日（21日）稍後驟雨逐漸減少，隨著高空反氣旋增強，下周初華南天晴酷熱，下周二（23日）是24節氣之一的「處暑」，市區最高料達34度，而高空擾動會在下周中後期為該香港帶來不穩定的天氣。



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天文台表示，本港地區今日下午部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。今晚多雲，驟雨逐漸增多及有雷暴。吹和緩東至東南風，最高氣溫達30度。

今日分區天氣（天文台網頁）

根據天文台的九天天氣預報，受廣闊低壓槽影響，明日（20日）會有驟雨及雷暴，翌日（21日）大致多雲，氣溫介乎27至32度，初時有驟雨及雷暴。下午驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光及炎熱。

九天天氣預告（天文台網頁）

隨著高空反氣旋增強，下周一及周二（22及23日）大致天晴及酷熱，但周一局部地區仍會有驟雨，周二氣溫將回升至34度。但預料高空擾動會在下週後期為香港帶來不穩定的天氣，星期三（24日）開始至周日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴。

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