電腦通訊節開鑼　消費券帶動購買力　參展商料銷售額可升三成

電腦通訊節2022今日（19日）開幕，在消費券氣氛帶動下，不少參展商均期望銷售額會上升最少兩、三成，亦有入場市民表示計劃用數千元購買電腦產品，場內產品普遍較市價平約一至二百元。由於有部分產品如記憶卡和無線充電器等，以限量特價一元發售，吸引十多名市民一早到場排隊等候掃平貨。



其中一個參展商2000 fun負責人李先生指出，配合消費券大部分電競產品均設優惠價錢， 如有螢幕由售$14999 減至$7999，滑鼠、鍵盤等亦有優惠，預計銷情會提升，「銷情會比去年上升二至三成，因為8月頭派發消費券，留意到有客人特意將消費券留至電腦節使用。」

因為消費券效應，Tp-link負責人黎先生表示，對今次銷情有信心，又指他們是全港首間取得了Wi-Fi 6E 產品許可證公司，暫時評估七成人是使用消費券。

Wacom負責人邦先生指出，去年發放消費券後生意額增加了一成，但今次發放消費券後生意額的增長比較少。他稱，今年是因為有消費券才參展，期待銷售量與去年相若。通常會參展動漫展，今年動漫展銷情不錯，期望電腦展銷情可以達動漫展的七成。他稱，暫時觀察第一日的人流比去年少，但大會宣傳足夠，期望週末人流會上升。

市民葉小姐指，今日目標商品為電腦螢幕，預計花費$2000內，會使用消費券付款。但她指，會場內售的電腦螢幕比一般市價只便宜了$100至$200。鄭先生則稱，今日特意為了購買鍵盤而入場，因為使用優惠券購買，所以比一般市價便宜了數百元。

創新科技及工業局局長孫東孫東在開幕禮致詞時表示，適逢發放第二期消費券，期望市民善用場內的電子支付，盡情購買心儀的電子科技產品，帶旺經濟。除此之外，大會今年首設「數碼轉型專區」，協助中小企進行商業配對。他指，特區政府未來會幫助各行各業進行『數碼轉型』，並持續推行不同資助計劃，支援本地企業使用科技服務和方案，提高生產力以及競爭力。