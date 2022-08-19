政總要求女同事除衫　精神問題罪脫　官指文員情況穩定不判入院令

30歲男文員被指在政總上班期間，與一名女同事單獨共處一室時，多次要求其「除衫」但不果。他又涉緊捉對方雙手，不讓其離開。男文員早前經審訊後，因其精神問題而被裁定非禮罪脫，惟暫委裁判官布喜后考慮到被告獲釋有機會危害到他人，下令將其還柙以索取兩份精神科報告。案件今（19日）在東區法院再訊，布官接納兩份報告所指其精神穩定，不須判處入院令。辯方另有訟費申請，但遭拒絕。



辯方引述兩份精神科報告指，被告陳德俊現精神穩定，不須入院治療，建議其接受精神科門診治療。布官聽罷接納報告建議，但告誡被告要定時覆診、按時食藥，若有不適要儘早告知家人及醫生。

辯方其後有訟費申請，指案件在被告發病時發生。且辯方早於審訊前已去信律政司稱被告患有躁狂抑鬱症，希望能以簽保守行為處理本案，惟律政司在明知被告有10年精神病史仍拒絕辯方建議。控方則反對其申請，指被告屬自招嫌疑。布官聽取雙方陳詞後，同意控方說法，指其脫罪僅是因其精神問題。加上精神科醫生在看過被告長達15分鐘的錄影會面後，亦指出看不到被告當時情緒有異常，終決定拒絕辯方申請。

裁判官早前裁決時指 接納被告受抑壓躁狂症影響犯案

被告陳德俊，被控於2021年8月2日，在香港香港金鐘政府總部25樓政府經濟顧問辦公室非禮女子X；他另被控一項屬交替控罪的企圖非禮罪。

布官早前裁決指，被告當日事發時關上房門，在孤男寡女下叫X脫衣。在X開門之際，被告仍鍥而不捨，捉住X的手約20秒，任何正常人必定將此行為視為非禮。惟被告患有精神疾病長達10年，法庭信納他當時是受抑壓躁狂症影響下犯案，裁定其罪脫。

案件編號：ESCC1665/2021