中大撒粉案｜四中大生被控非法集結罪　1人認罪還柙候判

香港中文大學於去年初有保安員被撒粉，警方其後拘捕多人，並控以時任中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖等四名中大生非法集結罪。案件今(19日)在沙田法院再訊時，其中一名被告認罪，裁判官把判刑押後至9月2日，期間索取勞教中心報告，期間被告還柙。至於區和另外兩名被告則否認控罪，案件押後至9月22日進行預審，期間准繼續保釋。



4名被告為曹德熙（21歲）、區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲），均報稱學生。他們被控於2021年1月11日，在港鐵大學站A出口外近香港中文大學校園內的出入口保安檢測站，與其他不知名人士參與非法集結。

首被告曹德熙今承認控罪，其案情指中大自2019年11月加強出入管制，設管制站檢查進入校園的人士。於案發日中午12時許，約10名戴口罩穿黑衣的人，包括首被告，衝進站內及大叫「唔好show證直入就得」。他們又推倒屏障，撒生粉和擲雞蛋。

一名保安的頭和身體被生粉撒中，眼睛感痛楚，驗傷時發現其眼部紅腫。首被告則被兩名保安制服，並向保安稱要抗議中大的新保安措施。他被警員拘捕後，保持緘默。而他在錄影會面稱，案發時正等待指示推跌屏障。

案件編號：STCC748/2022