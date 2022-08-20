光城者涉鼓吹武裝起義被控違國安法　6成員認煽動　4人未成年

組織「光城者」7名成員涉去年擺街站派發宣傳單，和召開記者會，以鼓吹武裝起義。他們被控一項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件今（20日）在區域法院處理時，除次被告外，其他被告認罪。法官案件押後至9月9日，以處理求情和其他法律爭議，期間替被告索取多份報告。



7名被告依次為：阮姓男被告（17歲）、蔡永傑（21歲，倉務員）、16歲女被告、梁姓女被告（17歲）、陳右津（26歲，售貨員）、蔣周姓男被告（17歲）、郭文希（18歲）。除蔡永傑外，其他被告均認罪。代表蔡的大律師稱需時向蔡解釋修定案情，要求蔡的案件押後答辯，另外6名被告均認罪，此外，阮亦承認1項無牌管有無線電通訊器具罪。他亦否認1項入屋犯法罪，法官把該罪保留在法庭檔案內，不予起訴。

光城者的6名成員在區域法院承認煽動罪，其中4人未滿18歲。(資料圖片)

控罪指，7人於2021年1月10日至5月6日期間在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

曾多次擺街站發傳單

案情指，「光城者」由蔡創立，他和首被告為組織登言人，第三被告則為文書。組織於涉案時段，多次在旺角和沙田等地方擺街站並派發傳單，又曾召開記者會，煽動公眾以武裝起義，推翻中國和香港政府。

其中於2021年1月31日，在旺角港鐵站外攞街站，其派發的單張內容提及法國革命，以及烏克蘭民主化革命，亦引用已故中國領導人毛澤東的話：「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭讓。革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。」

案件編號：DCCC 801、905/2021