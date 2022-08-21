水務署為劏房戶安裝獨立水錶　12宗申請獲批　租客水費大減

政府去年修訂《水務設施規例》，以防劏房業主向其租戶濫收水費。發展局局長甯漢豪今日（21日）發表網誌，指水務署去年推出先導計劃，為劏房安裝獨立水錶，截至7月已批出12宗申請。有劏房戶表示，自安裝獨立水錶後，水費支出減少，從前一個月需繳交80多元水費，現在一季才交80多元，甚至有鄰居不用繳交水費。



水務署於2021年6月推出先導計劃。在計劃下，業主可為劏房申請安裝獨立水錶，而劏房戶亦可直接向水務署提出要求，以便署方主動聯絡業主跟進。甯漢豪說，若業主拒絕按租戶意願提出申請，水務署會密切留意有關單位收取水費的情況，遇到懷疑個案會跟進調查。

至於申請資格，劏房業主、負責管理劏房的人士均可申請，但相關處所須作住宅用途，並分間為2個或以上的單位（但通常不超過5個）；而個別劏房需有獨立供水系統。截至今年7月中，共12個申請個案獲批。

居於深水埗劏房的嚴小姐表示，自安裝了水務署提供的獨立水錶後，水費支出減少。（發展局圖片）

劏房居民大減水費支出

居於深水埗劏房租戶的嚴小姐表示，自安裝了水務署提供的獨立水錶後，水費支出減少，從前一個月需繳交80多元水費，現在一季才交80多元，她的鄰居現時甚至不用繳交水費。

甯漢豪指，劏房安裝獨立水錶後，可避免業主和租客可能因水費分攤方法而產生的糾紛，而用戶亦如一般住宅用戶，可享有12立方米的免費用水津貼，即約50元。

劏房業主鍾先生歡迎水務署推出安裝獨立水錶的先導計劃，又指由遞交申請至成功獲批，只需約10個工作天。（發展局圖片）

申請至審批只需10個工作天

至於劏房業主鍾先生亦歡迎先導計劃。他表示，他害怕誤墮法網，亦無意多收租客水費，而水務署為其租客安裝獨立水錶後，亦可節省抄錶和計算水費的時間。他說，由遞交申請至成功獲批，只需約10個工作天，形容過程暢順。

甯漢豪提醒，早前一名業主向劏房戶濫收水費，在九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款5,000元，成為首宗因向劏房租戶濫收水費而被定罪的個案，呼籲業主勿以身試法。