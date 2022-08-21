醫管局亞博加開200病床減壓力　增設暫托中心收無病徵或輕症長者

本港新冠疫情持續，今日（21日）新增6,513宗確診個案。醫管局公布，每日確診住院個案新增過百名長者，公立醫院約八成住院的新冠病人超過60歲，故未來數日將在亞博館加開兩個展館，提供200張病床治療原應入院的長者。



當局亦指，目前本港僅得兩間暫託中心，當中位於石硤尾的暫託中心已入住130名長者，尚剩50個位置，因此將於本周三或四，再在天水圍加開暫託中心，中心專門收留病情輕微或需要接受照顧的長者等，直至他們適合返回院舍或家居。



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未來數日亞博館增兩個展館提供200病床治療長者

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時亞博館內的6個展館，為社署營運檢疫中心，專門接收列作緊密接觸者的安老或殘疾院舍的院友。醫管局將新設兩個展館，提供200張病床，作為隔離設施治療確診者，包括非深切治療部或需要高濃度氧氣的病人。

劉家獻亦指，目前每日確診個案新增過百名長者，公立醫院約八成住院的新冠病人超過60歲。因此將安排更多人手至亞博館，包括中醫師、物理治療師等，期望可騰空更多醫院的病床，未來數日將接收病人。但他指，由於當局需調配人手至亞博館，非緊急服務將受影響，故期望市民見諒。

石硤尾暫託中心已入住130人 將開天水圍暫托中心

至於暫託中心方面，現時社署正營運兩間中心，分別小西灣體育館，接收殘疾院舍的確診者；以及石硤尾公園，主要接收安老院舍的確診長者、或社區中受感染，同時需要照顧但不需入院的長者。

劉公布，由於新確診的院舍個案增加，截至昨夜9時，名額共180名的石硤尾公園暫託中心，已入住130名長者，因此將於本周三或四，加開天水圍體育館暫托中心。醫管局今次向港怡醫院尋求協助，為中心提供醫療站服務。翻查資料，該中心將於8月25日啟用。

▼第五波疫情下，不少院舍出現確診個案▼



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僅四類人可入住暫託中心

可入住的患者包括以下數個情況︰

1. 在院舍確診的病人，若穩定或病徵輕微，毋須入院治療，將轉至暫托中心；



2. 如在社區感染的病人，若需要照顧或無人照顧，同時不需入醫院治療，亦安排至暫托中心；



3. 醫院轉介的病人，例如在接受治療後，病情變得輕微或無病徵，若快測仍是陽性，需在暫託中心，等待CT值要大於30或快測陰性，才可返回院舍或回家。



4. 或病人未能得到照顧，例如全部家人因確診進入隔離中心；或院舍員工全部撤離，均需在暫托中心等待。

