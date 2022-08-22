疫情．最新｜創新科技署署長潘婷婷曾接觸患者　須家居隔離

本港疫情持續反彈，連續四日確診宗數破6,000宗，昨日（21日）新增6,513宗確診。港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人，本港確診宗數有逼近7,000宗之勢。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

【12:00】創新科技署表示，創新科技署署長潘婷婷因曾與初步確診患者接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。

潘婷婷有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【10:50】創新科技及工業局及轄下部門今日（22日）聯同元朗警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的天水圍嘉湖山莊樂湖居7座進行執法行動。行動由今日上午7時開始，至上午10時結束。政府在行動中共檢查了233名受檢人士，其中三名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中二人發出10,000元定額罰款通知書。

政府提醒，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【10:00】本港疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（22日）表示，政府調整檢疫酒店「3+4」後，入境確診數字相比本港整體數字為低，加上有「紅黃碼」配合，認為滿足三大要求後，便有條件部署「0+7」，分別是推動第四階段疫苗通行證，將第三針列為基本；研究下調疫苗通至幼童；引入新疫苗吸引打針。

醫院管理局總行政經理李立業在同一節目表示，新冠患者入院數字由以往250人上升至300人，危殆病人由8月初20人升至43人，11歲以下入院幼童過去兩周，由60人增至104人。他承認，醫管局病床有壓力，已實施第二階段開放2,500張病床。

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