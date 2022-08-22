疫情・最新｜63大廈強制檢測　海濱南岸、駿景園各2幢上榜

本港疫情持續反彈，今日（22日）新增6,380宗本地確診，多5人死亡、297確診病人留醫。院舍爆發規模擴大，由此前每在周20多宗，增至目前58宗。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

▼8月22日強制檢測公告▼



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【21:57】醫務衞生局公布強制檢測公告，有63幢大廈上榜。其中53幢有居民確診，當中上榜的私樓有鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座、紅磡海濱南岸1座及3座、紅磡黃埔花園翠楊苑2座、尖沙咀擎天半島2座、沙田駿景園5座及7座、將軍澳日出康城首都1座(左翼及右翼)、將軍澳將軍澳中心5座、將軍澳新都城2期2座。

另有10幢污水樣本檢測呈陽性，其中六幢在深井，為海韻花園1、4及5座，以及海雲軒1及2座，和浪翠園4座；其餘為油塘油麗邨碧麗樓、大埔大元邨泰德樓、屯門悅湖山莊6座及13座，而第7座因有居民確診也納入今日的強制檢測公告。

根據公告，任何在8月16至22日曾身處有關大廈超過2小時，須於明日或後日（23或24日）前往進行核酸檢測。

▼8月22日強制檢測公告詳情▼



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【19:16】本港新冠疫情持續，衞生防護中心今日（22日）公布，新增6,617宗確診個案，創自今年3月31日以來新高。醫管局公布，威爾斯親王醫院內科男病房，分別有4名病人及員工確診，已暫停接收新症。此外，目前有2,100人留院治療，當中部份需要呼吸機及氧氣，已對醫院構成壓力，其中135人屬11歲以下兒童，今晚將啟用亞博館醫療中心，提供200張病床。局方又指，若確診人數再繼續上升，則須第三階段病床調動計劃，屆時將有更多非緊急服務受影響。

衞生防護中心公布，最新收到7間安老及6間殘疾院舍爆疫，約100名院友須接受檢疫。當中扶康會清蘭之家大爆發，3樓共有8名院友快測發現陽性，同樓層共16名院友需要檢疫；而青衣清和居護老院亦累計21名院友及10名員工確診。中心亦認為，院舍長者較少在社區活動，相信病毒經員工帶進院舍；並呼籲院舍員工每日須快測，如出現病徵須盡快接受核酸檢測，並「一定唔可以返工」。

【19:00】工業貿易署表示，署長黃少珠的同住家人確診，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行家居檢疫。黃少珠有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【18:27】本港疫情持續，今日（22日）新增6,617宗個案，其中本地個案佔6,380宗再創單日新高。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本地確診個案連續4天逾6,000，疫情重拾升勢。而個案數字過去一周上升速度快，之前每兩星期增1,000個案，但上周突然每日增加數百宗，料與BA.5在社區蔓延速度加快有關，如升勢持續，未來數周或有超過一半個案皆為BA.5。

學校新呈報160宗個案，其中有7所學校班級要停課，包括位於灣仔的聖保祿幼稚園，N4B班共31名學生，其中三名學生染疫。

七間學校班別需要停課一周，包括：

1、深水埗協康會富昌中心，荷蘭房共18名學生，其中兩人確診

2、大埔香港教育大學幼兒發展中心（幼稚園部），幼英班共11名學生，其中一名學生染疫及任教此班別的兩名老師染疫

3、東區維多利亞（海峰園）幼兒園，K1A1班共24名學生，其中一名學生染疫及任教此班別的兩名老師染疫

4、屯門宏廣國際幼稚園，K2A班共19名學生，其中兩名學生染疫及任教此班別的一名老師染疫

5、柴灣蒙特梭利國際幼稚園，K1至K3組別共13名學生，分別有兩名學生及兩名老師染疫

6、灣仔聖保祿幼稚園，N4B班共31名學生，其中三名學生染疫

7、九龍城Stamford American School Hong Kong，7RENR班共18名學生，其中六名學生染疫

【17:02】政府公布在三個地區部份大廈檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及荃灣區石圍角邨、樂悠居、爵悅庭及立坊等，以及深水埗區南山邨、大坑東邨、大坑西邨、又一居等，和天水圍天麗苑及嘉湖山莊。當局將向三區24萬名居民及工作人員派發快速抗原測試包。

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【17:22】海洋公園將推出「探索港島南」海上導賞觀光項目，兩條航線包括中環遊及南區遊，價錢分別為120元及90元。參加者可盡覽優美地貌海岸線，從中學習本港漁業活動、保育及有關「香港保衛戰」的歷史軍事知識。

【16:30】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業：增5人死亡，年齡介乎63至96歲；多297確診病人留醫。留院確診病人達2100，病人數量上升，需要用氧氣、呼吸機病人增加，對醫院構成壓力。亞博館治療中心今日傍晚重新啟用。若確診病人上升，非緊急服務將會受影響。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：單日新增6380宗本地感染，部份CT值高，相信是復陽個案；新增237宗輸入個案。多11間院舍有新增確診。

本周58宗院舍個案，與上周40多宗，以及此前每周20多宗，院舍個案上升，當局感憂慮。

預計幾個星期內，BA.5確診者將會佔超過一半，傳播力較一般Omicron病毒高。

▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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【14:50】民政及青年事務局表示，副局長梁宏正的一位同住家人確診，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。

梁宏正有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【14:35】政府發言人表示，自7月15日起，要求進行居家隔離的確診人士必須戴上電子手環，以確保他們遵從法例的隔離要求，即不能夠離開其居所的範圍，如於居家隔離期間離開其居家範圍、不遵從安排戴上電子手環、剪斷電子手環，或刪除「居安抗疫」流動應用程式，均會被視為違反隔離令。截至八月二十日，由衞生署跟進的違例個案方面，約260人因違反隔離或檢疫相關規例被法庭定罪，被判即時監禁最多四個月或罰款最高15,000元不等。

衞生署發言人強調，現時另有超過600宗懷疑違反隔離或檢疫相關規例的個案尚在調查或跟進中，當中包括超過140宗與佩戴電子手環相關的懷疑違反隔離令個案。衞生署會嚴肅跟進每宗個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。

政府亦提醒市民要遵從強制檢測要求，截至八月二十日，由衞生署處理的違反強制檢測令超過25 000張，另亦發出定額罰款通知書超過7 000張。

【12:00】創新科技署表示，創新科技署署長潘婷婷因曾與初步確診患者接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。

潘婷婷有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【10:50】創新科技及工業局及轄下部門今日（22日）聯同元朗警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的天水圍嘉湖山莊樂湖居7座進行執法行動。行動由今日上午7時開始，至上午10時結束。政府在行動中共檢查了233名受檢人士，其中三名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中二人發出10,000元定額罰款通知書。

政府提醒，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【10:00】本港疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（22日）表示，政府調整檢疫酒店「3+4」後，入境確診數字相比本港整體數字為低，加上有「紅黃碼」配合，認為滿足三大要求後，便有條件部署「0+7」，分別是推動第四階段疫苗通行證，將第三針列為基本；研究下調疫苗通至幼童；引入新疫苗吸引打針。

醫院管理局總行政經理李立業在同一節目表示，新冠患者入院數字由以往250人上升至300人，危殆病人由8月初20人升至43人，11歲以下入院幼童過去兩周，由60人增至104人。他承認，醫管局病床有壓力，已實施第二階段開放2,500張病床。

▼8月21日 家長及學生趕開學前趕買教科書▼



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▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月16日起強制檢測公告▼



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▼8月21日 香港相機及影像博覽周日大批攝影迷入場▼

