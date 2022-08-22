疫情・直播｜增6380本地確診　多5人死亡　院舍爆發規模擴大

本港疫情持續反彈，今日（22日）新增6,380宗本地確診，多5人死亡、297確診病人留醫。院舍爆發規模擴大，由此前每在周20多宗，增至目前58宗。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

【16:30】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業：增5人死亡，年齡介乎63至96歲；多297確診病人留醫。留院確診病人達2100，病人數量上升，需要用氧氣、呼吸機病人增加，對醫院構成壓力。亞博館治療中心今日傍晚重新啟用。若確診病人上升，非緊急服務將會受影響。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：單日新增6380宗本地感染，部份CT值高，相信是復陽個案；新增237宗輸入個案。多11間院舍有新增確診。

本周58宗院舍個案，與上周40多宗，以及此前每周20多宗，院舍個案上升，當局感憂慮。

預計幾個星期內，BA.5確診者將會佔超過一半，傳播力較一般Omicron病毒高。

【14:50】民政及青年事務局表示，副局長梁宏正的一位同住家人確診，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。

梁宏正有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【14:35】政府發言人表示，自7月15日起，要求進行居家隔離的確診人士必須戴上電子手環，以確保他們遵從法例的隔離要求，即不能夠離開其居所的範圍，如於居家隔離期間離開其居家範圍、不遵從安排戴上電子手環、剪斷電子手環，或刪除「居安抗疫」流動應用程式，均會被視為違反隔離令。截至八月二十日，由衞生署跟進的違例個案方面，約260人因違反隔離或檢疫相關規例被法庭定罪，被判即時監禁最多四個月或罰款最高15,000元不等。

衞生署發言人強調，現時另有超過600宗懷疑違反隔離或檢疫相關規例的個案尚在調查或跟進中，當中包括超過140宗與佩戴電子手環相關的懷疑違反隔離令個案。衞生署會嚴肅跟進每宗個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。

政府亦提醒市民要遵從強制檢測要求，截至八月二十日，由衞生署處理的違反強制檢測令超過25 000張，另亦發出定額罰款通知書超過7 000張。

【12:00】創新科技署表示，創新科技署署長潘婷婷因曾與初步確診患者接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。

潘婷婷有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【10:50】創新科技及工業局及轄下部門今日（22日）聯同元朗警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的天水圍嘉湖山莊樂湖居7座進行執法行動。行動由今日上午7時開始，至上午10時結束。政府在行動中共檢查了233名受檢人士，其中三名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中二人發出10,000元定額罰款通知書。

政府提醒，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【10:00】本港疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（22日）表示，政府調整檢疫酒店「3+4」後，入境確診數字相比本港整體數字為低，加上有「紅黃碼」配合，認為滿足三大要求後，便有條件部署「0+7」，分別是推動第四階段疫苗通行證，將第三針列為基本；研究下調疫苗通至幼童；引入新疫苗吸引打針。

醫院管理局總行政經理李立業在同一節目表示，新冠患者入院數字由以往250人上升至300人，危殆病人由8月初20人升至43人，11歲以下入院幼童過去兩周，由60人增至104人。他承認，醫管局病床有壓力，已實施第二階段開放2,500張病床。

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